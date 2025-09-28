Aviones en la niebla

La terminal del Aeropuerto de Badajoz, una mañana de niebla. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

Al aeropuerto de Badajoz le ocurre como a los bosques de Ruanda habitados por gorilas con los que convivió en la ficción Sigourney Weaver: que amanece a menudo envuelto en niebla. Este fenómeno atmosférico impide a los aviones aterrizar o despegar, una situación que se viene denunciando desde hace años por activa y por pasiva. La necesidad de dotar de un sistema antiniebla a este aeródromo es un tema recurrente, como muchas otras deficiencias en comunicaciones que sufre esta región y cuyas soluciones se eternizan, sin que ningún gobierno de ningún partido consiga hacerlas avanzar.

La última ‘no noticia’ sobre el mecanismo para acabar con las brumas en el aeropuerto pacense ha sido lamentable, por no decir acongojante. Resulta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia 12.888 millones de euros de inversión para infraestructuras y tecnología en los aeropuertos del país. Calderilla. Un pellizco de esta cantidad (no se ha concretado) va a parar al de Badajoz.

Cuando se hizo público el compromiso, rápidamente se pensó que habían sido escuchadas las súplicas de quienes se plantean el avión como garantía de comunicación sin depender de las condiciones climatológicas. Se da la circunstancia de que esta ciudad y su entorno se despiertan muchas mañanas entre brumas, por lo que es una tesitura que puede considerarse habitual.

Quienes creyeron que la inversión anunciada por Pedro Sánchez se destinaba al sistema antiniebla se equivocaron. Resulta que lo que se va a gastar el Gobierno central en el aeropuerto de Badajoz entre 2027 y 2031 será para los servicios de extinción y la torre de control. Falta les hace, por lo visto. A qué mala hora se le ocurrió al presidente mencionar a la bicha. Como un resorte saltó la pregunta sobre el sistema antiniebla pendiente y «en estudio» desde hace años. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, no sabía dónde meterse. Dicen que hay silencios que valen más que mil palabras. Las de Quintana no llegaron a la docena. Suficientes para evidenciar la falta de interés del Ejecutivo socialista en resolver este asunto. Al delegado del Gobierno no se le ocurrió otra excusa que decir que los aviones que llegan a Badajoz no están preparados con esta tecnología, como tampoco lo están los pilotos.

Madre mía. ¿Alguien puede creer semejante perogrullada? Con razón, el alcalde, el popular Ignacio Gragera, respondió que la pescadilla se muerde la cola. No llegan aviones que sepan interpretar el sistema antiniebla porque, precisamente, Badajoz carece de esta medida, no al contrario. A partir de ahí, cabe cualquier disparate. Total, la única verdad es que la falta de inversión en esta solución volverá a provocar cancelaciones y retrasos en los pocos vuelos que salen y llegan a territorio pacense.

Según la respuesta a la pregunta formulada por el senador José Antonio Monago en esa cámara que representa a todos los territorios, la niebla solo afecta al 1,2% de los vuelos de Badajoz. Se supone que con este porcentaje, serán poquísimos, porque la actividad de este aeropuerto no es precisamente desaforada.

Quienes tiran de porcentaje para justificar lo injustificable, olvidan que un servicio público no tiene que ser rentable. Las rutas con Madrid y Barcelona son servicios públicos. Ningún usuario debería viajar con la incertidumbre de que la meteorología pueda aguar sus planes. No aclararan de qué inversión se está hablando: de 3 a 4 millones de euros. Suponiendo que Badajoz optase por el sistema de primera clase, esta inversión representa apenas el 0,031% de la que el Gobierno ha anunciado para los aeropuertos de España. Mucho menos que los vuelos que se suspenden cada año por la niebla. Está clara la falta de interés por parte de quienes tienen que tomar la decisión de que Badajoz cuente con una medida que cuando el PSOE estaba en la Junta consideraba prioritaria y de la que no han vuelto a acordarse. Quizá la solución pase por que todos las líneas sean vespertinas. Ya se sabe que mañanita de niebla, tarde de paseo.