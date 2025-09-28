El rey, Israel y las injusticias

Felipe VI / Kay Nietfeld

El rey de España fue a la ONU y en su discurso se mostró orgulloso de las raíces sefardíes de España y al mismo tiempo exigió que acabara la masacre que Netanyahu y su ejército están perpetrando en Gaza. No quiso decir genocidio, pero eso no ha bastado a la ultraderecha irracional para dejar de descalificar su discurso de vergüenza, afirmar que ya no es amigo del pueblo judío e incluso que está abducido por Sánchez. También le han puesto verde por hablar con él y sonreírle, que opinan ellos que el rey de todos los españoles debería ponerle cara de plomo al presidente de todos los españoles.

A una le gusta muchísimo este rey templado, y porque conoce su papel institucional, que no gobierna sino que reina, y que los discursos los escribe no solo él, está totalmente de acuerdo en que lo de Gaza no puede continuar y le desespera bastante que toda la influencia de quienes tienen algún papel importante en este mundo castigado no influya en evitar el horror, lo mismo que no puede hacer nada para acabar con el genocidio de género en Afganistán, el hambre en Cuba o los secuestros de niños en Ucrania, que mucho es Gaza, por supuesto, pero no todo es Gaza y desesperan todas esa mujeres, todas las de Afganistán, encerradas y condenadas de por vida a la peor de las esclavitudes igual que las demás maldades.

Hoy toca Gaza

Hoy toca Gaza, pero con el mismo fervor, pasión, indignación, horror e intransigencia habría que alzar la voz contra todas las injusticias. No se hace, porque estas las utilizan los gobiernos políticamente para sus fines. Que a algunos lo mismo le servían los huérfanos saharauis ayer que los asesinados en la franja hoy.

Y termino con una reflexión sobre el presidente israelí. Sostiene él y muchos que le defienden que no son nazis porque ellos avisan a quienes expulsan del infierno en que han convertido su tierra de que se vayan. Lo que no reconocen es que a la crueldad de forzarles a que escapen se añade la de saber a ciencia cierta que no tienen donde ir.