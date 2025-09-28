Valdecañas: entre la ley y el desarrollo, un conflicto que interpela a todos

Valdecañas / EL PERIÓDICO

Casi veinte años después, la inseguridad jurídica sigue planeando sobre el complejo turístico de Valdecañas. Un nuevo capítulo en tan larga incertidumbre se abre tras la sentencia, esta pasada semana, del Tribunal Constitucional, que avala la demolición de todo lo construido en la urbanización denominada ‘Marina Isla de Valdecañas’.

El fallo, a expensas todavía de resolverse en la misma alta instancia los recursos de los propietarios y de los ayuntamientos implicados, supone un nuevo punto de inflexión en uno de los litigios urbanísticos y medioambientales más prolongados y controvertidos de España. El Constitucional rechaza el recurso de amparo presentado por la Junta de Extremadura y refuerza la anterior sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba la destrucción de las edificaciones hasta devolver a su estado primigenio la zona, tal y como está contemplada en la Red Natura 2000, que la protegía. Atrás queda la postura, más ponderada, del Tribunal Superior de Extremadura (TSJEx), que permitía mantener lo levantado hasta ahora, sin añadir nuevas edificaciones.

La solución definitiva aún parece lejana, puesto que la Junta solicita ahora que se tenga en cuenta la reforma de la ley de Zonas de Especial Proteción de Aves (ZEPA) de 2023, que excluía el área afectada. Un parche que intentaba remediar la aparente contradicción administrativa de autorizar y declarar en 2007 Proyecto de Interés Regional (PIR) una iniciativa a desarrollar en las 134,5 hectáreas de la isla artificial, que había sido incluida en la zona ZEPA declarada cuatro años antes. La declaración de PIR permitía esquivar las limitaciones urbanísticas, pero las sentencias de altas instancias judiciales señalan que la medida fue «arbitraria» y «contraria al interés general», al no haberse acreditado suficientemente el impacto medioambiental. La idea inicial tenía una pretensión última moralmente legítima y competente de los responsables políticos del territorio: generar riqueza en una zona poco propicia en recursos y oportunidades laborales. Pero, por el camino, se ignoraron aspectos básicos, como la compatibilidad del proyecto con las excepciones que contempla una ley que emana de una directiva europea de obligado cumplimiento, además de otros informes técnicos que desaconsejaban la actuación administrativa.

Perspectiva jurídica

Si únicamente se atiende a la perspectiva jurídica, la conclusión está clara, siguiendo los dictados del Supremo y el Constitucional: se construyó en un espacio natural protegido, vulnerando la normativa ambiental. Las asociaciones ecologistas que han liderado la batalla legal durante casi dos décadas sostienen que permitir la permanencia del complejo sentaría un precedente peligroso para la protección de los espacios naturales. Su postura es firme y coherente, ya que defienden la legalidad como pilar del Estado de Derecho y exigen que se cumpla la sentencia sin más dilaciones.

Pero el caso es mucho más complejo. No solo por los intereses concretos de los propietarios de chalés, hotel y otros negocios, quienes alegan que actuaron, en todo momento, de buena fe. Hay una parte significativa de la sociedad extremeña que respalda el proyecto de ocio. Una encuesta de Metroscopia, realizada en 2022, reveló que tres de cada cuatro ciudadanos consideraban que la demolición traería más perjuicios que beneficios ambientales. Por lo pronto, en lo económico, solo los trabajos de derribo supondrían un desembolso para las administraciones de 144 millones de euros. Habría que añadir a ello las indemnizaciones a las que diera lugar, ya que la sentencia abre la puerta a las reclamaciones que puedan presentar los afectados.

El complejo, según sus defensores, ha dinamizado la economía local, generado empleo y ofrecido una alternativa de desarrollo en una región históricamente golpeada por la despoblación. No resulta fácil encontrar el equilibrio entre la prosperidad económica a la que tienen derecho los habitantes del entorno rural, en este caso, de los municipios de El Gordo y Berrocalejo, con la preservación del medio ambiente. ¿Cómo ponderar el valor de ese progreso frente a la vulneración de normas ambientales? ¿Puede el desarrollo sostenible incluir excepciones cuando el beneficio social parece evidente?

Este dilema interpela a la sociedad en su conjunto. No se trata solo de decidir si se derriba o se conserva, sino de reflexionar sobre el modelo de desarrollo que queremos para nuestros territorios. ¿Debe primar la legalidad por encima de todo? ¿O cabe una interpretación más flexible que permita corregir errores sin sacrificar lo que ya aporta valor?

La respuesta no es sencilla. Lo que sí parece claro es que este caso exige una revisión profunda de los mecanismos de planificación territorial, de los controles administrativos y de la transparencia en la toma de decisiones. Porque si algo ha demostrado Valdecañas es que el conflicto entre medio ambiente y desarrollo no se resuelve en los tribunales, sino en el diseño de políticas públicas que eviten que estos dilemas se repitan.