Valdecañas (Isla de)

Isla de Valdecañas / EL PERIÓDICO

Isla de Valdecañas –o Marina Isla de Valdecañas, para mayor catetez, cual Marina d’Or– es, más que un complejo pijo, una zona de protección social para quienes tienen complejo de pijo, lo cual es legítimo, por supuesto, y se manifiesta de dos formas: con orgullo de serlo, quien lo es, y con voluntad de serlo, quien no lo es.

Empezó a construirse en 2007 en una isla de 130 hectáreas del embalse de Valdecañas gracias a la aprobación –o la vista gorda– de la Junta de Extremadura

Empezó a construirse en 2007 en una isla de 130 hectáreas del embalse de Valdecañas gracias a la aprobación –o la vista gorda– de la Junta de Extremadura. Y es que, ya fuera con el gobierno del Partido Popular entre 2011 y 2015, periodo en que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura falló en 2011 contra su legalidad y el fallo fue avalado por el Tribunal Supremo en 2014, ya fuera con el gobierno del Partido Socialista entre 2015 y 2023, periodo en que el TSJEx dictó en 2020 nueva sentencia ordenando conservar lo construido y demoler lo demás y el dictamen fue avalado por el Supremo en 2022, se diría que la Junta de Extremadura parece la más interesada en que se archiven las denuncias presentadas por Ecologistas en Acción y por Adenex, o en que el lugar se deje como está, pese a que está en una zona de especial protección de aves, que no por otro motivo fueron las denuncias.

La decisión del Supremo de 2022 incluía el derribo de todo: piscinas, pistas de tenis y de pádel, campo de golf, un hotel de cuatro estrellas, atraque de barcos, playas artificiales, campos de fútbol, circuito de hípica y las 185 viviendas, que hoy son 186 y las llaman villas. ¿Con qué propósito, además de aplicar la ley? No con el de obligar a los extremeños a pagar 140 millones –hoy son 145– en indemnizaciones. Ni con el de ridiculizar la producción de paraísos naturales creados por el hombre, solicitando para ello la protección de zonas medioambientales. Ni con el de fastidiar a los propietarios, tan celosos de su privacidad. Ni con el de minar la credibilidad de las administraciones que incurren en ilegalidades a sabiendas. Simplemente, con el de cumplir la ley. Como habrá de cumplirse ahora que el Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad el recurso presentado por la Junta de Extremadura contra la decisión del Supremo.

En febrero de 2022 hubo ocasión de escribir aquí sobre Isla de Valdecañas, y se dijo entonces lo mismo que hoy: que para declarar su ilegalidad no hace falta que esté en una zona de protección medioambiental, sino que basta con denominarla «la Marbella extremeña». Y por una razón: porque Extremadura no es tan hortera.

Daniel Salgado es funcionario