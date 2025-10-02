7-O, un paso firme hacia la dignidad docente

Huelga de profesores

En Extremadura sabemos mucho de paciencia. Somos, dicen, gente templada, de verbo pausado y resistencia de fondo. Y precisamente esa resistencia, ese espíritu de entrega silenciosa, ha sostenido durante décadas a la escuela pública extremeña.

El próximo 7 de octubre, a las 11:00 horas en Mérida, de cuerpo presente o notificando tu ausencia por huelga, los docentes tenemos una cita con la dignidad profesional y con nuestra propia historia, la huelga por una homologación salarial con los compañeros y compañeras del resto de comunidades.

No hablamos de promesas futuras ni tampoco del abandono pasado, mucho abandono durante muchos años y legislaturas, como lo quieran entender, sino de justicia presente, de una equiparación efectiva, con hechos y con cifras. Ante la negociación de los presupuestos generales de la Comunidad, hoy es más posible que imposible, que en caso de incluirse sería aceptado, imagino, por todos. Pues si existe voluntad, y dado que la tendencia a hacer oídos sordos parece haber variado, pedimos que sea una homologación digna y dignificante, niveladora y necesaria, no un ‘roto para un descosido’.

Nuestra reivindicación no es política, no confundamos, he participado en peticiones, campañas y reuniones para ello, desde hace doce años. Pero una vez conseguida la unión sindical, sin fisuras por un objetivo común, pese a nuestras cosas y diferencias, unión que ha resultado histórica y nunca antes lograda, todos debemos participar en lo que es un evidente agravio comparativo, y estamos convencidos de que la fuerza del profesorado nace de caminar juntos, no de dispersarse en caminos paralelos. El próximo 7 de octubre debe ser la prueba de que, cuando todos los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación, sin excepción, con tu apoyo, el apoyo del profesorado extremeño, respetando la decisión y posición personal de cada uno, por supuesto, todo es posible.

Como escribió Antonio Machado: «Caminante, no hay camino, se hace camino al andar». Y este camino, si quieres, lo andaremos juntos, firmes y con la frente alta. Pues ni queremos platos de lentejas ni las minas del Rey Salomón, queremos y reivindicamos dignidad y justicia.

La homologación docente no es un privilegio ni una ocurrencia pasajera. Es un acto de justicia profesional y de respeto a quienes día a día levantan la escuela pública con esfuerzo, vocación y entrega. Según los últimos estudios, liderando el ranking por autonomías, un orgullo para nuestra tierra, para nuestro alumnado, para nuestras familias y también para la Administración. En cada aula extremeña se educan ciudadanos del futuro con el mismo empeño y la misma responsabilidad, no menos que en cualquier otra comunidad. La pregunta no es por qué pedimos equiparación, sino cómo hemos sido capaces de mantener la dignidad profesional tantos años sin ella.

Ahora, tanto el Gobierno autonómico como nuestra Consejería tienen la ocasión no solo de demostrar que creen en la educación pública, sino también en quienes la sostienen.

Porque la escuela pública extremeña merece un profesorado reconocido, valorado y homologado. Porque, en palabras de Unamuno, «Solo se pierde lo que se abandona». n