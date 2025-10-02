Paraíso ahora

Pablo Guerrero en una foto de archivo. / EL PERIÓDICO

Pablo Guerrero era una cinta de casete grabada de la radio que sonaba una y otra vez en aquellas mañanas de limpieza general en las que nos embarcaba mi madre a los cinco hermanos. Sonaban Pablo, Silvio, el otro Pablo, Víctor Jara, Ana Belén y Víctor Manuel, Alan Parson, Mike Olfield y Supertramp, en esa tiranía cultural del totum revolutum en que todo hermano mayor educa a los menores. Más tarde, la cinta se vino a Cáceres a nuestro piso de estudiantes, y anduvo circulando hasta que se perdió su pista en la radio de algún coche o en esas cajas de zapatos donde guardábamos lo que creíamos imprescindible y no lo era. Me gustaba escribir acompañada de música, y guardo aún retazos de cuentos escritos al amparo de sus canciones. Muchos años más tarde, le conocí, y hablamos en un taller literario donde nos juntábamos varios locos bajo la protección de otro loco entrañable, Paco, que nos traía regalos como este. Fumaba muchísimo y a escondidas de su mujer, que se confesaba incapaz de vigilarlo. Su voz ya era ronca, tocada por la nicotina y el humo, pero la magia de sus poemas y su música seguía dejándonos sobrecogidos. Conoció a mi hijo y me dijo muy bajito que en sus ojos podía contemplarse la jungla. Jugó con él y le acarició con sus manos de abuelo prematuro, de hombre mayor que sabe historias y, sobre todo, es maestro en el arte de contarlas. También sabía guardar silencios cargados de palabras, como nos demostró en el paseo por la parte antigua. Yo no quiero que esta columna se convierta en un obituario, pero nos estamos quedando cada vez más solos, y a veces hay que devolver lo recibido, aunque sea en esta pequeña dosis. Andábamos Nicanor y yo preparando un homenaje que no acababa de concretarse por unas cosas u otras. Iba a ser este otoño y cantarían sus canciones otros grandes que además eran sus amigos. Ya no podrá celebrarse, justo ahora que las redes sociales y la prensa se llenan de recuerdos. Me gustaría buscar la vieja cinta y ponerla una y otra vez para ser consciente de por qué me ha acompañado a lo largo del tiempo, quizá porque islas hay donde vivir querría. Era un hombre sabio, un poeta, un buen conversador, un escritor respetuoso con quienes entonces aprendíamos, con quienes seguimos aprendiendo ahora. Descansa en paz, Pablo. Quisiera escucharte otra vez, que miraras en los ojos de mi hijo y me hablaras de lo que solo tú veías, de lo que solo tú sabías decir. Gracias por el regalo de tus letras, por Paraíso ahora, por las calles, por la lluvia, por esta deuda infinita que hemos contraído todos contigo.n