Amenaza electoral

«Nunca negociemos con temor, pero nunca tengamos miedo a negociar». Con estas palabras el presidente norteamericano John. F. Kennedy señalaba su compromiso con la búsqueda de los acuerdos necesarios en el complejo panorama mundial en el que iniciaba su mandato. Todo proceso de negociación precisa escucha, análisis de los problemas comunes y apartar lo que nos divide.

Recientemente, los grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura han sido convocados por la señora Guardiola en la sede de la presidencia a una reunión insólita e improductiva. Una breve sesión con la que aparentemente se comenzaba el proceso negociador de los presupuestos generales de la comunidad autónoma para 2026. La reunión contenía dos graves inconvenientes de partida. Por una parte, la inexistencia de cifras, datos o cualquier documentación con la que comenzar a trabajar. Es decir, una negociación que se ilustra en la carpeta de folios en blanco entregada a los asistentes. Por la otra, la amenaza de adelanto electoral, percibida como una estrategia teledirigida desde Génova, en el caso de no alcanzarse un acuerdo presupuestario.

El PSOE de Extremadura, como partido comprometido con la normalidad de las instituciones democráticas, siempre se muestra dialogante y abierto al acuerdo, pero construido desde el respeto, la lealtad y la voluntad política. Como «dos no acuerdan si uno no quiere» la praxis del PP no presagia nada bueno. La ausencia de datos con los que empezar a trabajar, la fijación de líneas rojas y la remisión tan sólo 24 horas después de una reforma exprés del reglamento del parlamento, nos muestran las verdaderas intenciones en un intento de creación de un relato preelectoral. La soberbia institucional y el tacticismo político son una entente peligrosa para la democracia. Una cuestión que ejemplifica un proyecto fallido.

Extremadura se enfrenta a un nuevo episodio de inestabilidad donde lejos de buscar el bien común se opta por una narrativa tendente a la inseguridad y la desconfianza. Al caótico inicio de curso que ha dejado a más de 5.000 niños y niñas residentes en zonas rurales sin transporte escolar, se unen el paulatino deterioro de los servicios públicos, la creciente desigualdad entre los ciudadanos y el aumento del descontento de los usuarios de la sanidad o la dependencia. La confrontación, la negación de su situación de minoría absoluta del PP, su impericia a la hora de alcanzar acuerdos y la certeza de que el futuro de nuestra región depende de directrices tácticas dictadas desde Madrid son manifestaciones de una legislatura destinada al abismo. Aún están a tiempo de rectificar y alcanzar, desde la lealtad, un acuerdo provechoso para Extremadura, la tierra que nos une.