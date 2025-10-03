El machismo vuelve a matar

La pasada semana un hijo sano del patriarcado arrebataba la vida a una joven en Badajoz. Otro, en Olivenza, negaba el deber de auxilio a una niña de catorce años, después fallecida, a la que previamente había atropellado.

A estas alturas la sociedad extremeña conoce la profesión de la joven apuñalada hasta en doce ocasiones y quemada dentro de su vivienda. Su edad es de dominio público, el nombre, sus características personales y la ubicación de la casa donde habitaba. Sin embargo, desconocemos datos relevantes acerca de los asesinos.

¿No tenemos derecho a protegernos? Escribo como mujer y como madre. El tipo que apuñaló a la joven de Badajoz contó con la ayuda de su propio padre para reducir a la vivienda a pasto de las llamas con el objetivo de eliminar pruebas del macabro acto. Ese señor que ayudó a su retoño ha estado ingresado en un hospital de la capital. No sé a ustedes, pero a míno me gustaría que ocupase la habitación contigua de ninguna mujer, y menos de las que me duelen en las entrañas.

Hasta qué punto debemos seguir primando el anonimato antes del juicio y la condena si son ellos mismos quienes se han inculpado. Los caminos legales a veces toman derroteros totalmente desaconsejables para el sentido común. Este silencio sólo alimenta la amnesia de laque adolecemos ante estos casos, donde contamos víctimas como si fueran números que incrementan una cuenta que cada uno de enero comienza desde cero y vuelta a empezar. Como si las vidas de las mujeres no le importaran a nadie.

La lista de ejemplos donde somos cosificadas y desvaloradas es larga. Escuchen las canciones que reproducen sus hijos en masa y analicen el mensaje que les inoculan. ¿Quedan dudas?

No nos engañemos. Los asesinatos machistas son acumulativos y vertebran un sistema relacional, una manera de funcionar de demasiados hombres que eligen matar a las mujeres de las que dicen haberse enamorado, pero que en realidad sólo desean poseer como objeto pasivo, dispuesto a su voluntad.

¿Cómo se puede atropellar a una niña y negarle el auxilio? Sólo si te has acostumbrado, si has normalizado, a verlas como objeto, gracias al porno que los niños consumen desde edades tempranas donde el maltrato se evidencia hasta la náusea. Silenciando sus voces cuando hablan, saltando por encima de ellas. Obedeciendo más a los docentes que a las docentes porque las mujeres no parecemos imponer el mismo respeto, ese que antes se ganaba por la fuerza bruta.

La lista de ejemplos donde somos cosificadas y desvaloradas es larga. Escuchen las canciones que reproducen sus hijos en masa y analicen el mensaje que les inoculan. ¿Quedan dudas?

Y lo peor es que este sistema complejo y enmarañado se cuela desde múltiples vías y manifestaciones cuando los bebés niños apenas son conscientes. Ser feminista conlleva trabajar para desactivar las costumbres machistas arraigadas y hacernos cargo de no perpetuar más desigualdad ni hipersexualización de las niñas desde la más tierna infancia. Las cantantes femeninas de moda nos hacen flaco favor en este sentido, cabe recalcar. ¡Parad la masacre heteropatriarcal ya!