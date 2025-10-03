Transparencia y presupuestos

¿Ustedes recuerdan cuando Pedro Sánchez clamaba e imploraba al presidente Mariano Rajoy que convocase elecciones porque no tenía presupuestos? ¿Sigue en su memoria aquella frase elocuente que no paraba de repetir Pedro Sánchez “un gobierno sin presupuestos es un coche sin gasolina?

Hoy viernes, 3 de octubre de 2025, Sánchez ya no se acuerda de nada. El pasado 30 de septiembre volvió a activar su doble vara medir al permitir que se cumpliesen TRES AÑOS sin Presupuestos Generales del Estado.

La ley más importante, de la que beben las políticas que afectan a los ciudadanos, ni está ni se le espera. No es el caso de Extremadura, aquí tenemos una presidenta, María Guardiola, que cumple con los extremeños y que presentará en tiempo y forma los mejores presupuestos que puede tener nuestra comunidad en el año 2026 con más de 8.600 millones de euros. 559 millones de euros más. Y para ello, vuelve a hacer gala de lo que a muchos les duele, que es su capacidad de diálogo, de escucha, de negociación…Sí, a muchos les duele.

A los grupos de le oposición, muchos más centrados en su horizonte electoral que en conformar los mejores presupuestos para los extremeños, han comenzado a tener miedo y nerviosismo cuando se les ha tendido la mano para que, en representación de los extremeños que les confiaron sus votos, aporten aquellas medidas que puedan enriquecer las cuentas

A los grupos de le oposición, muchos más centrados en su horizonte electoral que en conformar los mejores presupuestos para los extremeños, han comenzado a tener miedo y nerviosismo cuando se les ha tendido la mano para que, en representación de los extremeños que les confiaron sus votos, aporten aquellas medidas que puedan enriquecer las cuentas. El objetivo es que Extremadura siga creciendo y consolidando una políticas que tan bien están funcionando. Hay que continuar con la tendencia de crecimiento que comenzó en julio de 2023.

La prioridad, sin duda, son los presupuestos para 2026 pero de no salir adelante Extremadura no puede quedar bloqueada. Ya lo dijo la presidenta Guardiola: «No voy a permitir un bloqueo en Extremadura». De ser así, y como no puede ser de otra manera, serían los extremeños quienes deben decidir su futuro.

El pasado lunes se pusieron todas las cartas encima de la mesa, con transparencia y honradez, y la respuesta fue un PSOE inmerso e un nerviosismo exacerbado, presos del miedo.

De chantaje, llegaron a calificarlo. Se ve que no están acostumbrados a negociar con sinceridad. ¿Mostrar transparencia de los posibles escenarios que vivirá Extremadura es chantaje?

Me gustaría saber exactamente. ¿A qué le tienen tanto miedo? ¿Qué les genera ese nerviosismo? Que me aclaren si es a que los extremeños decidan su futuro, a que María Guardiola quiere darle estabilidad a Extremadura y a los extremeños evitando un bloqueo o a que salgan adelante los mejores presupuestos para 2026 que seguirán haciendo que Extremadura crezca. Que me lo aclaren.

Nuestra comunidad no puede estar a merced de quienes no quieren ni presupuestos ni elecciones para continuar dos años más intentando desgastar al gobierno de María Guardiola con insultos y mentiras.

Extremadura tiene hoy la oportunidad de seguir avanzando con unos presupuestos realistas, responsables y centrados en las verdaderas necesidades de los ciudadanos. Y no hay mejor forma de hacerlo que con las cuentas más altas de la historia de Extremadura, elaboradas con rigor y responsabilidad. 8.600 millones de euros para construir, entre todos, el futuro que Extremadura merece. n