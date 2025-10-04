Arrabal en Don Benito

Cuando se lo comenté a un amigo, no se lo podía creer: el próximo viernes 10 de octubre, a las 20 h., Fernando Arrabal (Melilla, 1932), realizará una lectura de su obra en la Casa de la Cultura de Don Benito, en el marco del Aula Literaria Guadiana, que coordinan el dombenitense Ángel Borreguero y el villanovense Diego González.

Arrabal, que es el dramaturgo europeo vivo más representado en el mundo, se desplazará, con sus 93 años a cuestas, desde París, donde vive, hasta Don Benito, lo cual es un acontecimiento y un logro por el que la región deberá agradecimiento eterno a los coordinadores del Aula.

La vida de Arrabal se vio marcada porque su padre, militar de izquierdas que se negó a seguir a Franco en su golpe de Estado, fue condenado a muerte, condena luego conmutada por 30 años de prisión. Fugado de su cautiverio, nunca se ha vuelto a saber de su paradero.

Huyendo también de ese régimen opresivo, Arrabal marchó muy joven a París, donde fundó el Movimiento Pánico, vinculado al surrealismo y el teatro del absurdo, y obteniendo un inmenso reconocimiento internacional.

Conocía el teatro de Arrabal, pero debo a la recomendación de Borreguero, quien como he dicho ya otras veces, es el mejor alumno que he tenido, el haber leído sus novelas, empezando por Baal Babilonia, de gran carga autobiográfica, evocación de una infancia bastante turbia, entre Melilla, Ciudad Rodrigo (aludida como Villa Ramiro) y Madrid, entre una madre posesiva, un padre desaparecido y una tía que lo obliga a juegos sadomasoquistas. Novela que no pudo publicarse en España hasta 1977, pero que ya había sido publicada en francés en 1959, y que según cuenta Arrabal había sido muy apreciada por el anciano Azorín, pese a lo diferente de sus estilos. También leí estos días El entierro de la sardina (narrativa muy vinculada a lo dramático, y que alterna un carnavalesco desfile, cada vez más delirante, con las no menos asombrosas enseñanzas que el narrador recibe de Altagora) y Arrabal celebrando la ceremonia de la confusión, por la cual la policía franquista detuvo al dramaturgo en 1967, suscitando protestas en el extranjero.

Merecería, la llegada de Arrabal, un lleno hasta la bandera y un gran eco mediático, pero uno no es precisamente optimista en cuanto a que los focos enfoquen a quien tiene méritos verdaderos. Dentro de una semana lo veremos.