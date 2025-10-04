Extremadura no es su scattergories señora Guardiola

Qué quieren que les diga, no me acostumbro a que nuestra presidenta cambie tanto de opinión. Lo que era válido hace unos meses ahora ya no cobra ningún sentido. Estos vaivenes en decisiones cruciales lo único que muestran es una inmadurez política manifiesta. Alguien que en dos años ha sido incapaz de llegar a consensos y negociar honestamente desde su minoría parlamentaria pretende llevarnos a elecciones anticipadas cambiando las normas del juego. A mi la señora Guardiola me recuerda al señor enfadica que decía «o barco como animal acuático o el scattergories es mio y me lo llevo».

Hace escasamente seis meses sacaba pecho de los datos económicos y de empleo diciendo que unas elecciones anticipadas paralizarían el buen devenir de la economía y que ella no le iba a hacer eso a Extremadura. Han bastado seis meses, y un congreso del PP mediante, para que el relato sea otro y ahora es impepinable una cita electoral si no aprueba los presupuestos.

En realidad creo que vamos de cabeza a elecciones porque así lo ha decidido Feijoo en Génova 13. Quieren un superdomingo para darle en toda la cara a Sánchez y mostrarse más fuertes de cara a las elecciones generales

En realidad creo que vamos de cabeza a elecciones porque así lo ha decidido Feijoo en Génova 13. Quieren un superdomingo para darle en toda la cara a Sánchez y mostrarse más fuertes de cara a las elecciones generales. Como siempre, Extremadura detrás de los intereses de los grandes partidos.

Pero puede ser que a la señora Guardiola la jugada le salga rana porque unas elecciones desligadas de las municipales son del todo impredecibles y, según las encuestas, puede ser que en vez de mayoría absoluta necesite apoyarse en la franquicia de Abascal con más fuerza aún. Además se le olvida a la señora Guardiola que por muchas fotos que se haga, la gente en estos dos años ha empezado a ver por dónde pueden ir yendo los tiros. No puede salirle gratis que haya dejado a 7.000 escolares en tierra durante una semana por unas pésimas negociaciones, tampoco que los docentes estén a punto de una huelga por su incumplimiento electoral para con la homologación salarial. En su currículum también tiene listas de espera desbocadas que no se solucionan con la varita mágica ni de las derivaciones a la privada ni de las peonadas, sino que más bien crean un sistema perverso y costoso, trabajadoras y trabajadores públicos precarizados de manera insultante, los mayores incendios de la región mientras el dinero de la prevención no se gastaba de manera eficaz, un regadío de Tierra de Barros que se ha convertido en otra gran mentira, proyectos de biogás que van a convertir nuestros pueblos en lugares irrespirables y una Central de Almaraz que no quieren prorrogar ni sus dueños, y por la que hay que exigir un desmantelamiento justo con sus trabajadores y no seguir con el paripé con tal de arañar votos. Extremadura ya conoce de sobra los tejemanejes de la señora Guardiola y que nadie dude que vamos de cabeza a elecciones porque Extremadura no le importa nada a nadie.