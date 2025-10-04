A estas alturas tengo dudas de que Elvis esté vivo. Me consuelo con chutes de imitadores. Ya ni repito la chorrada aquella de que Elvis no está muerto, que está vivo en el corazón de sus partidarios. Me gusta la palabra partidarios, tiene eco a Joselito y Belmonte. Freno que derrapo.

Que los barones del PP en ocasiones derrapan es doctrina pacífica. No creo que lo duden ni los propios barones. Ni los del PP ni los PSOE que, también se desorientan, pero menos. Los partidos son albergues para homeless, que dicen los muchachos. Tampoco hay que tomárselo a mal. A mal del todo, al menos. Todos estamos un tanto a la intemperie. De hecho, esta columna se dice “a la intemperie”. Todos estamos a la intemperie, pero no todos cobramos del partido o gracias al partido. Este tiovivo, gire a derechas o a izquierdas, funciona así. Entre otras cosas porque así lo hemos querido los niños ojipláticos que votamos cada cuatro años. Cuatro o así. En el así está la gracia.

A Tomás Martín Tamayo le debo un cocido porque lo perdí apostando a que el tal Sánchez de nuestras pesadillas no pasaba de diciembre. De diciembre del 24. Tiene tela... Aunque ya se sabe que las pesadillas con garbanzos son menos pesadillas. Ay mis garbanzos extremeños… En fin. Sánchez no convoca elecciones por el mismo motivo que otros amenazan con convocarlas. Por los garbanzos. La política es una merendilla de… intereses.

Yo más bien soy de que las elecciones en las tramoyas autonómicas sean todas a la vez, como las municipales. Eso incluye, por supuesto, las tramoyas-tramoyísimas vasca y catalana. Esas y cualesquiera otras taifas

Guardiola avisa que si no le aprueban los presupuestos convocará elecciones. ¡Anda! Eso sí, la tropilla niega lo obvio; que no, que no es un mandato de Feijóo, que la ocurrencia es de la propia Guardiola. ¡Anda ya! ¡Mentirijillas! ¿Alguien se puede creer que Elvis está vivo? Y si está vivo a buen seguro le falla la voz. Algo. Un poquito. Ojalá estuviera vivo. Quizá lo esté… La que no está para bises es Guardiola después de la metedura de pata aquella de VOX que marcó el comienzo de su legislatura y que le hizo perder las elecciones generales a su partido. Las elecciones no, que las gano, pero la posibilidad de gobernar, sí.

¿Elecciones en Extremadura? No hará falta decir que tanta elección por metro cuadrado encarece el pan. Y, sin embargo, los entramados automáticos traen de serie elecciones. Yo más bien soy de que las elecciones en las tramoyas autonómicas sean todas a la vez, como las municipales. Eso incluye, por supuesto, las tramoyas-tramoyísimas vasca y catalana. Esas y cualesquiera otras taifas. Al convocar elecciones sin concierto tendemos al barullo político. Aún a más. Opino. Pero esa solo es una de las espinas del pez sapo (que mira que tiene espinas y mira que les hace gordo el caldo a unos cuantos)

Es evidente que detrás del anuncio de Guardiola está Feijóo. Malo sería que no. No creo que Guardiola sea tan tonta como para meterse en ese charco sin autorización. De momento no es más que un modo de tomarle el pulso a la opinión pública de aquí. Y si llega ese superdomingo -sobre el que Bautista bromea sin negarlo- será porque de reojo el PP mira a ganar las próximas elecciones generales (y a gobernar si medio lo permite Abascal). Mientras, los trileros, en ambos bandos, juegan a mover los cubiletes. ¿Dónde está la bolita de las elecciones? Claro que en Extremadura la ocasión la pintan calva con Gallardo en el banquillo. ¿Lo demás? Lo demás, mentirijillas..