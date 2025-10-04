Quedar o dejar, esa es la cuestión

Si se analiza cuidadosamente desde fuera, hay un miedo de fondo, una inseguridad velada. Este gesto comunicativo redunda en el refuerzo de un lazo artificial y estéril, que impida cualquier atisbo de ruptura. Son en realidad trazos de conexión fútiles, pero voluntariamente armados, que responden únicamente a la sedimentación de posos sin resolver, de esperanzas quebradas. Parece un simple localismo, una oración irregularmente construida, como una nota disonante en una escala inocente, que casi transmite puerilidad o falta de compromiso. Pero algo se esconde tras lo que podría ser un error honesto, o un verbo mal enunciado de forma arbitraria. Es todavía más sorprendente cuando se desvela que, todo ello, orbita en torno al sentido de la permanencia. O, negando a Kundera, al terror que provoca la levedad.

En el oyente externo, este ejercicio equivocado del lenguaje, «impropio del habla culta» según el Diccionario panhispánico de dudas, hace surgir inmediatamente una pregunta irresuelta. Su sorpresa, en realidad, no nace de lo inaudito de la elección, sino del instante posterior, cuando la comunicación no es interrumpida, y el sentido original guarda perfecta coherencia. Y es que, en el habla extremeña, nadie se deja una cosa en un sitio o de una forma determinada, como quien se deja la luz encendida, o se deja las llaves en casa. Aquí, por contraste, hasta el interlocutor menos autóctono se queda el teléfono en el trabajo, o se queda la ventana abierta.

Lo que era o poseía, ya no es, o ya no se posee. Pero hay una cualidad casi retorcida en la esencia de ese no-ser, en ese intuitivo quedar. Reafirma la definición espacial del objeto en un punto exacto y determinado, su delimitación en un estado sustancial concreto, que se mantiene inmóvil, ajeno al albedrío entrópico. Etimológicamente se relaciona con la quietud, aquello de lo que me he desprendido se mantendrá estático. La consecuencia directa es el reencuentro, la recuperación de un elemento exógeno, interconectada con una voluntad de volver. Es el grave peso de la repetición, de la circularidad a pesar del abandono. La certeza de que los objetos permanecen, tal y como deseamos, y no se esfuman, ni se pierde el control sobre ellos.

Dejar, su maravilloso antagonista, conecta en su origen con la noción de soltar. Si para el resto de hispanohablantes este matiz es inocuo, pareciera que en Extremadura nos atemoriza la potencial fugacidad de las cosas, el acto de desprenderse, como si no nos lo pudiéramos permitir. La posibilidad del no-retorno no se incluye en nuestro imaginario de conceptos, ha sido expulsada de las redes de sentido, por alta traición. Si bien podría ser una lectura exagerada de las costumbres idiomáticas de esta parte de la península, puede que merezca la pena reflexionar sobre lo que el lenguaje expone de una comunidad hablada. Quizás encierre un elemento traumático, una herencia no deconstruida que explicita un sentir profundo. En esencia, una deuda tácita desde la que reconsiderar nuestro lugar en el mundo.