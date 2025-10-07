Cáceres, entre el dobro y las cornetas

Chino Swingslide Trio y Totablues llenan la plaza de Santa María en el Festival de Blues de Cáceres. / EL PERIÓDICO

Chino Swingslide Trio y Totablues llenan la plaza de Santa María de las sincopadas notas de su guitarra eléctrica dobro el pasado sábado. La música resuena en la cabeza de los asistentes, que se mueven al ritmo que marcan sus piezas, luminosas y divertidas, en una noche de octubre que parece arrancada del cálido corazón del verano. El líder de la banda es Hernán ‘Chino’ Senra, un músico argentino afincado en Barcelona y que toca como nadie la guitarra resofónica. Todo son efluvios narcotizantes mientras las campanas de la concatedral nos retrotraen al Medievo. Nunca doce compases y tres grados musicales dieron para tanto en la historia de los sonidos humanos. Con ese sencillo esqueleto los creadores han hecho brotar un maremágnum de temas, por lo general relacionados con el dolor de la vida y del amor.

Pero Cáceres es tierra de contrastes, de maravillosas contraposiciones insospechadas. Abandono el Arco de la Estrella y por la plaza, en ese mismo momento, pasa ante mis ojos una procesión de gloria acompañada de la música de la banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo del Humilladero. Muy lejos del blues americano, la música religiosa y procesional tiene también ese resquemor del dolor interno, de una pena azul que acompaña en este caso a san Francisco de Asís a su vuelta a la iglesia de Santo Domingo tras recibir el respeto de los vecinos.

Es un momento sincrético y especial, no buscado, pero maravilloso y único, que solo sucede en las ciudades tocadas por la varita mágica de la eternidad. La noche une dos formas de entender la música y las macera en el crisol de piedras milenarias. San Francisco de Asís y sus devotos desaparecen por la ‘calle de los bares’ y en Santa María se preparan para otro concierto del Festival de Blues de Cáceres. En ambos casos se trata de liturgias muy elaboradas, fascinantes para cualquier amante de la música y los rituales. Cáceres es la ciudad sonora que satisface el corazón hambriento de los caminantes con notas de todos los pentagramas del mundo.