Fernández Vara y Guillermo. Tu gloria fue poner límites al poder

No es este lugar para despedidas personales. Sin embargo, Fernández Vara nunca logró fagocitarte del todo, Guillermo, y por eso será inevitable que se deslicen alusiones a quien no solo fue político.

Esbozarás una sonrisa cuando compruebes que comienzo tu obituario con una crítica política: no te gustaba demasiado el conflicto, y la política es conflicto por definición. Le hiciste caso a tu madre o, al menos, lo intentaste con todas tus fuerzas: no infligiste más daño del estrictamente necesario.

Fuiste una persona inteligente, y con cierta cultura. Por eso había en tu impulso político brotes innovadores. Antes de conocerte personalmente, fue lo que más me llamó la atención de ti. Percibías la necesidad de cambios y tenías ideas para llevarlos a cabo. Ahí estaba Guillermo.

Sin embargo, Fernández Vara nunca consiguió transformar del todo el PSOE de Extremadura ni la propia región. No era nada fácil, me dirás. Y es verdad. Pero si te hubiera gustado algo más el conflicto, creo que lo habrías conseguido. Creo que te habrías rodeado de la gente adecuada, que el PSOE extremeño se habría convertido en referencia nacional —tú y yo sabemos que tuvo, durante un tiempo, la oportunidad— y que Extremadura habría cambiado.

Pero no quisiste pelearte demasiado con demasiada gente, quisiste ser fiel al consejo de tu madre y a ti mismo, elegiste a Guillermo frente a Fernández Vara, aunque a veces no lo pareciera. Por eso te quería tanta gente. Porque, no exento de legítima ambición política, le ponías límites. Los límites de la ética. O, bueno, de tu ética.

No quisiste tener nunca tus redes clientelares propias, renunciaste a ejercer la vieja política que te enseñaron, no te encerraste en el perímetro del poder cómodo. Guillermo era incompatible con todo eso, pero a Fernández Vara se lo exigían. Yo vi esa fractura en tu rostro alguna vez.

Esa ética de los límites te convierte, justo ahora que te vas, en un político singular, quizá extinto. Justo cuando gobiernan en casi todas partes quienes no aceptan ponerse límites a sí mismos, nos recuerdas con tu partida que se puede y, sobre todo, que se debe.

A veces ponías la otra mejilla. Lógico, eras católico practicante. En política no suele funcionar, pero Guillermo siempre se acababa imponiendo a Fernández Vara. No ibas a alcanzar la gloria que tuviste al alcance. A cuentagotas, en tus últimos años, nos fuiste contando por qué te merecía la pena no alcanzarla.

Si tu éxito era que no te recordaran solo como Fernández Vara, ahí lo tienes, es tuyo. Decepcionaste a mucha gente por ello, pero finalmente la inmensa mayoría te acabó respetando e incluso queriendo.

Nos dejas un mensaje imprescindible para la política del siglo XXI. Valioso por ser una idea fuerte y valioso por escaso. Incluso quienes deseábamos y necesitábamos un Fernández Vara más contundente políticamente, nos despedimos hoy con tristeza y cariño de Guillermo. Y eso, quizá eso es la gloria. Al menos, tu gloria.