Entre la decisión de abortar y el derecho al aborto hay la misma diferencia que entre la decisión de prostituirse y el derecho a la prostitución: ninguna. Se practican con normalidad y demuestran que cada cual decide libremente sobre su cuerpo, para abortar o para prostituirse (o para ni lo uno ni lo otro, por supuesto). La diferencia está entre la decisión y el derecho: la decisión de abortar o de prostituirse y el derecho al aborto o a la prostitución, diferencia que, por lo que al aborto se refiere, convendría que continuara existiendo, es decir, que la decisión de abortar no se reconozca como un derecho, por lo mismo que no se reconoce la decisión de prostituirse.

Pero el presidente del Gobierno quiere blindar constitucionalmente el derecho al aborto, aprovechando que el alcalde de Madrid ha sido padre recientemente y, sensible como está con el hijo, ha suscrito –sin necesitarlo ni que se lo pidan, voluntarioso– una idea de Vox que exige que la mujer que ha decidido abortar sea informada previamente acerca de un llamado «síndrome postaborto». Es lo que tiene querer que el Partido Popular se asimile a Vox: que cualquier novedad es un síntoma. Y extrapolable. Así, si el alcalde de Madrid suscribe una idea de Vox es porque el Partido Popular suscribe las ideas de Vox, demostrando que son uno y lo mismo.

Si se trata de asegurar el acceso a un derecho –el derecho a abortar, el derecho al aborto– el Estado debería ser consecuente y asegurar también el derecho a prostituirse. ¿O por qué habrían de ser distintas la decisión de abortar y la decisión de prostituirse, si cada cual es libre de decidir con su cuerpo?

Partiendo de la libre decisión de cada cual sobre su propio cuerpo, y de que el Estado –que, por cierto, es la ciudadanía más los gobernantes y las instituciones que la ciudadanía ha elegido– no puede hacer al respecto sino garantizar esa decisión, ¿qué problema hay en que una mujer decida abortar –aparte las religiones y los activistas por los derechos del feto–, si es su cuerpo y es libre para hacer con él lo que considere? No solo para ella, es decir, pensando solo en sí misma, sino lo que considere también para el hijo, aún nonato, aún no existente. Pero sobre todo para ella, sí, egoístamente, si se quiere, sencillamente porque no quiera ser madre.

No, no se puede legislar con inmediatez y en función de la actualidad. El Estado lo único que puede hacer con el aborto es despenalizarlo, ni legalizarlo ni prohibirlo. Porque si se trata de asegurar el acceso a un derecho –el derecho a abortar, el derecho al aborto– el Estado debería ser consecuente y asegurar también el derecho a prostituirse. ¿O por qué habrían de ser distintas la decisión de abortar y la decisión de prostituirse, si cada cual es libre de decidir con su cuerpo?