Almaraz: el derecho a quedarse

Escribo como mujer y como madre del Campo Arañuelo. Lo hago pensando en mis hijos y en los hijos de tantas amigas que hoy estudian, trabajan o buscan su primer contrato entre la esperanza y la incertidumbre. La lucha por Almaraz no se entendería sin nosotras: hemos sostenido hogares, comercios y aulas; hemos visto cómo un territorio entero se rehacía alrededor de una industria que trajo estabilidad donde antes había despedidas. No escribo para abrir un debate ideológico, sino para recordar una evidencia: sin Almaraz habrá menos empleo, menos riqueza y más despoblación; con Almaraz, Extremadura tiene una oportunidad real de competir, de crecer y de mantener viva su gente. Lo que está en juego es la posibilidad de que las nuevas generaciones construyan aquí su vida.

Quien conoce esta comarca recuerda persianas bajando, aulas vaciándose y familias marchándose cuando se agotaban las opciones. La puesta en marcha de la central marcó un antes y un después: contuvo la emigración, atrajo población, estabilizó las cuentas municipales y articuló un tejido de proveedores y servicios. Para miles de hogares —y muy en particular para muchas mujeres— significó empleo cualificado, autonomía económica y arraigo. Ese impulso se reconoce en aulas abiertas, comercios que resisten y servicios públicos sostenidos por una base industrial estable. Defender Almaraz es, por tanto, defender nuestro derecho a quedarnos, con criterios técnicos y con respeto a una tierra que lleva décadas aportando energía firme y sin emisiones.

Ahora se nos pide aceptar un calendario de cierre que, si nadie lo corrige, apagará el primer reactor en 2027 y el segundo en 2028. Quienes somos madres sabemos traducir ese calendario: significa decirles a nuestros hijos que, por muy bien que estudien, quizá no haya trabajo aquí; significa que la decisión no es solo energética, es familiar. En una provincia donde la pirámide demográfica ya es frágil, perder Almaraz es perder sobre todo futuro. Y no un futuro abstracto: el de quienes tendrán que subirse a un tren para irse de Extremadura con la maleta llena de títulos y la casa llena de ausencias.

Financiar servicios públicos

Si perdemos Almaraz, perdemos también capacidad de financiar servicios públicos. Cuando una industria de este tamaño se apaga, se apagan también partidas enteras de los presupuestos locales. Lo vemos en los presupuestos municipales y lo notamos en la agenda de actividades culturales, en el mantenimiento de instalaciones deportivas, en las rutas de transporte escolar. Es una cadena de valor silenciosa que sostiene la vida de los pueblos y que, si se rompe, cuesta décadas recomponer.

Y hay algo más: si permitimos que se cierre Almaraz, mutilamos nuestras posibilidades de atraer nuevas industrias. Los proyectos que crean empleo de calidad —agroindustria avanzada, materiales, ‘data centers’, química verde— miran ante todo la seguridad y el coste de la energía. Nadie instala una fábrica importante donde el suministro es incierto o volátil. Cerrar capacidad firme sin sustitutos reales equivale a cerrarnos puertas precisamente cuando necesitamos abrirlas de par en par.

Algunas personas nos preguntan si no bastaría con «otra cosa» para sustituir a la central. Ojalá fuera tan sencillo. No se construye un tejido productivo ni se financian servicios clave con promesas. Las experiencias de otros territorios enseñan que, cuando cae la gran industria, llega el efecto dominó: menos inversión, menos consumo, jóvenes que se van y un tejido social que envejece deprisa. Las madres lo sabemos bien: una decisión así no se corrige con titulares, se corrige con empleo de verdad y proyectos en marcha. Hasta entonces, cerrar Almaraz es abrir la puerta para que emigren las nuevas generaciones.

El debate exige la voz de quienes conocen el terreno: profesionales del sector, científicas y técnicas, operadoras, maestras y personal sanitario, autónomas, cuidadoras y estudiantes. La experiencia acumulada en torno a Almaraz —una instalación de rendimiento probado— debe ocupar el centro de la conversación. Explicar con calma y con datos por qué su continuidad importa no solo a la comarca y a Extremadura, sino a toda España. Es una responsabilidad cívica compartida.

Primer eslabón

El calendario además obliga a una mirada de conjunto. Almaraz no es un caso aislado, sino el primer eslabón de una cadena de cierres aprobada hace seis años, en un contexto muy distinto. Si se detiene Almaraz, la dinámica arrastrará al resto y pondrá en riesgo un sector nuclear que ha construido transferencia de conocimiento, estándares de seguridad y talento técnico durante décadas. Proteger ese capital pasa por defender Almaraz. No se trata de elegir entre transición y continuidad, sino de hacer una transición viable, que preserve capacidades mientras se despliegan renovables, redes y almacenamiento a la escala y en los plazos que el sistema requiere.

A quienes no viven aquí quizá les suene todo esto a una discusión más del día a día político. Para nosotras no lo es. Es la diferencia entre despedir a nuestros hijos en la estación o verlos levantar su vida aquí. Es la distancia entre un polideportivo con actividad y un pabellón vacío; entre una biblioteca que programa y una sala cerrada por falta de presupuesto; entre un FP con matrícula y un aula que ya no se abre. Ninguna madre quiere elegir entre su tierra y el futuro de sus hijos. Por eso pedimos tiempo, rigor y responsabilidad: mantener Almaraz operativa mientras maduran las alternativas no es un capricho, es buen gobierno.

Termino como empecé: en primera persona. Quiero que mis hijos puedan elegir quedarse. Quiero que Extremadura siga siendo una tierra de oportunidades reales, no solo de paisajes hermosos. Defender Almaraz es defender nuestro derecho a quedarnos. Y sé que, entre todas vamos a evitar que se apague lo que funciona.