Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Blanco sobre negro

José Ángel Sánchez Juliá

José Ángel Sánchez Juliá

Concordia en Extremadura

Asamblea de Extremadura.

Asamblea de Extremadura. / Jero Morales/Efe

La Asamblea de Extremadura ha sido testigo del testimonio de familiares de víctimas de la peor etapa, la más trágica y oscura que ha vivido la sociedad española. Historias que tienen los mismos cimientos; los recuerdos de lo no vivido y el dolor de lo que les arrebataron. Y todas también tienen algo en común, el derecho a la dignidad, a la identificación, a la exhumación, a darle el descanso que todas las víctimas deben tener y a que nunca sean olvidadas, todo ello, más que por derecho, por humanidad. Esa es la verdadera concordia, cuando todos ganan, nadie pierde, los bandos se quedan en el pasado y la ejemplaridad de la transición vuelve a latir.

Reconozco que no es una tarea fácil, más si cabe, cuando te topas con quienes no quieren avanzar o pretenden transmitir a la sociedad una realidad tergiversada y parcial basada en un falso miedo al olvido y al silencio, porque la Ley de Concordia de Extremadura es recuerdo, es reconciliación, es recuperar un abrazo social y huir de enfrentamientos socialmente superados, desplazando los sectarismos y rechazando revisionismo, es una ley que mira al futuro para no repetir los errores del pasado.

La Ley de Concordia aprobada ayer en la Asamblea de Extremadura integra, reconoce y respeta a todas las víctimas, sin distinción, desde la segunda república hasta nuestros días y reconociendo a las víctimas del terrorismo porque sin su reconocimiento, no hay concordia posible. Buscamos la armonización de nuestra sociedad y que nunca se vuelva a vivir ese sufrimiento, que el dolor no se use como herramienta política o arma para dividir socialmente.

No seré yo el primero que diga que hay que recordar la historia para no estar condenados a repetirla, pero si soy quien lo repite y quien insiste en que la Ley de Concordia no olvida.

La Ley de Concordia aprobada ayer en la Asamblea de Extremadura integra, reconoce y respeta a todas las víctimas, sin distinción, desde la segunda república hasta nuestros días y reconociendo a las víctimas del terrorismo porque sin su reconocimiento, no hay concordia posible

Esa es la máxima de esta ley, no olvidar, dignificar y rescatar la armonización que la transición brindó a los españoles en su día y que nunca debió perder. Ponerles la mano en el hombro a las familias que todavía siguen buscando a un hermano, a un padre, a un abuelo de la mejor manera que se puede hacer, que es brindarles todos los servicios para encontrarles.

Con ese objetivo, y para llegar a esa concordia que nunca tuve que esfumarse de nuestro presente y resarcir a víctimas y familiares, el gobierno de María Guardiola ha incrementado un 300% el presupuesto respecto a 2021 y se han realizado el doble de las exhumaciones en 2024 respecto al último año del gobierno socialista. Además de poner en marcha el primer banco de ADN.

Dejemos a un lado el revanchismo, el revisionismo, el crear ideología y pretender transmitir miedo y bebamos de los valores de la transición que se reflejan en la Ley de Concordia para que todos los extremeños volvamos a darnos la mano y a mirar al futuro desde el prisma de la prosperidad, el avance y la dignidad. Y nunca perder de vista que una de las aristas del avance es no volver al pasado más oscuro y doloroso de nuestra sociedad, que nunca más vuelva a repetirse.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La Junta de Extremadura subvencionará con 15.500 euros la contratación de militares retirados
  2. La Junta de Extremadura protesta ante la Delegación de Gobierno por lo sucedido en la junta de seguridad previa a la visita de Sánchez
  3. Pedro Sánchez asegura que Extremadura 'está ya en el radar turístico' y Guardiola afea la 'desventaja competitiva' por la deuda histórica en infraestructuras
  4. Sánchez y Óscar Puente visitan la autovía de Cáceres a Badajoz, que tendrá tres viaductos, pero no dan plazos de su finalización
  5. Expectación y hermetismo a tres días de la boda del año en Cáceres
  6. Cierre inesperado de los 100 Montaditos en Cáceres: el local permanece clausurado desde el lunes
  7. Bellotaris Fallecidos' retiran la canción dedicada a Fernández Vara en señal de 'respeto
  8. El Ayuntamiento de Cáceres ayudará con hasta 150 euros al mes a quienes alquilen un piso o una habitación en la ciudad o sus pedanías

Denuncian que hay más de 500 plazas de estabilización en la Junta de Extremadura sin adjudicar

Denuncian que hay más de 500 plazas de estabilización en la Junta de Extremadura sin adjudicar

La otra cara de los enfermos de parkinson en Extremadura: "Sufrimos ansiedad, depresión y alteraciones del sueño"

La otra cara de los enfermos de parkinson en Extremadura: "Sufrimos ansiedad, depresión y alteraciones del sueño"

Navalmoral de la Mata acogerá la primera ‘trashumancia empresarial’ de la Red Mercantil

Navalmoral de la Mata acogerá la primera ‘trashumancia empresarial’ de la Red Mercantil

La Filmoteca de Extremadura presenta 'La niña de la cabra' y Raúl del Amo inicia su gira otoñal en el Corral en Cáceres

La Filmoteca de Extremadura presenta 'La niña de la cabra' y Raúl del Amo inicia su gira otoñal en el Corral en Cáceres

Un sábado para recorrer la historia de la arquitectura en Cáceres

Un sábado para recorrer la historia de la arquitectura en Cáceres

Uno de los encarcelados por el tiroteo de Plasencia en el que murió una niña declarará de nuevo

Uno de los encarcelados por el tiroteo de Plasencia en el que murió una niña declarará de nuevo

«Se ha hecho justicia»: el grito amargo de los familiares de los fusilados en La Paloma

«Se ha hecho justicia»: el grito amargo de los familiares de los fusilados en La Paloma
Tracking Pixel Contents