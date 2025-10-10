Concordia en Extremadura

La Asamblea de Extremadura ha sido testigo del testimonio de familiares de víctimas de la peor etapa, la más trágica y oscura que ha vivido la sociedad española. Historias que tienen los mismos cimientos; los recuerdos de lo no vivido y el dolor de lo que les arrebataron. Y todas también tienen algo en común, el derecho a la dignidad, a la identificación, a la exhumación, a darle el descanso que todas las víctimas deben tener y a que nunca sean olvidadas, todo ello, más que por derecho, por humanidad. Esa es la verdadera concordia, cuando todos ganan, nadie pierde, los bandos se quedan en el pasado y la ejemplaridad de la transición vuelve a latir.

Reconozco que no es una tarea fácil, más si cabe, cuando te topas con quienes no quieren avanzar o pretenden transmitir a la sociedad una realidad tergiversada y parcial basada en un falso miedo al olvido y al silencio, porque la Ley de Concordia de Extremadura es recuerdo, es reconciliación, es recuperar un abrazo social y huir de enfrentamientos socialmente superados, desplazando los sectarismos y rechazando revisionismo, es una ley que mira al futuro para no repetir los errores del pasado.

La Ley de Concordia aprobada ayer en la Asamblea de Extremadura integra, reconoce y respeta a todas las víctimas, sin distinción, desde la segunda república hasta nuestros días y reconociendo a las víctimas del terrorismo porque sin su reconocimiento, no hay concordia posible. Buscamos la armonización de nuestra sociedad y que nunca se vuelva a vivir ese sufrimiento, que el dolor no se use como herramienta política o arma para dividir socialmente.

No seré yo el primero que diga que hay que recordar la historia para no estar condenados a repetirla, pero si soy quien lo repite y quien insiste en que la Ley de Concordia no olvida.

Esa es la máxima de esta ley, no olvidar, dignificar y rescatar la armonización que la transición brindó a los españoles en su día y que nunca debió perder. Ponerles la mano en el hombro a las familias que todavía siguen buscando a un hermano, a un padre, a un abuelo de la mejor manera que se puede hacer, que es brindarles todos los servicios para encontrarles.

Con ese objetivo, y para llegar a esa concordia que nunca tuve que esfumarse de nuestro presente y resarcir a víctimas y familiares, el gobierno de María Guardiola ha incrementado un 300% el presupuesto respecto a 2021 y se han realizado el doble de las exhumaciones en 2024 respecto al último año del gobierno socialista. Además de poner en marcha el primer banco de ADN.

Dejemos a un lado el revanchismo, el revisionismo, el crear ideología y pretender transmitir miedo y bebamos de los valores de la transición que se reflejan en la Ley de Concordia para que todos los extremeños volvamos a darnos la mano y a mirar al futuro desde el prisma de la prosperidad, el avance y la dignidad. Y nunca perder de vista que una de las aristas del avance es no volver al pasado más oscuro y doloroso de nuestra sociedad, que nunca más vuelva a repetirse.