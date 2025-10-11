Habla Extremadura, que no te escucho

8.000 docentes en las calles de Mérida exigiendo que la señora Guardiola cumpla sus promesas electorales no es moco de pavo. La homologación salarial de nuestras profesoras y maestros es una de esas cosas que son de justicia y que suenan incomprensibles para quienes defendemos un país que converja y esté en un adecuado equilibrio territorial. Que los profesores de Madrid cobren de media 300 euros más que los extremeños a mí me parece un insulto, qué quieren que les diga.

En este mismo periódico hace unos días pudimos leer a un catedrático de Universidad (esos que se embolsan alrededor de 70.000 euros al año sin rechistar de la institución pública) decir que es normal que los docentes extremeños cobren menos porque aquí el nivel de vida es menor. ¡Como si la factura de la luz, la gasolina o la cesta de la compra tuviera rebaja por vivir en la periferia ¿Sabrá este señor catedrático lo que les supone a miles de profesores tener que coger destinos a más de dos horas de su residencia y a veces verse obligados a tener que pagar dos alquileres o un gasto en kilometraje donde se va medio sueldo? Hay que tener muy poca empatía para soltar esa fresca y quedarse tan ancho. Y, sobre todo, con esa mentalidad es que no vamos a salir nunca del vagón de cola.

La homologación salarial no es sólo acabar con una injusticia, es un compromiso que adquirió la señora Guardiola en campaña electoral. Ya sabemos que ella es mucho de decir “donde dije digo, digo Diego”, o lo que es lo mismo, que cambia de opinión según le venga el aire. ¿Con qué cara va a convocar elecciones anticipadas como le exige Feijoo desde Génova si no es capaz de cumplir con las promesas electorales que hizo escasamente hace dos años? ¿Se acuerdan cuando nos daba la turra con el «Habla Extremadura»? Pues ahora parece que el lema ha cambiado a «Tú habla que yo no escucho». ¿De verdad la señora Guardiola cree que puede permitirse más huelgas de docentes que paralicen nuestras aulas?

Esa escucha tampoco la vimos hace escasamente unas semanas cuando la crisis del transporte escolar, por la falta de planificación y pericia negociadora de su gobierno, dejó a 7.000 escolares en tierra. En ese momento, tampoco atendió a las familias afectadas, demostrando de nuevo su soberbia.

La lista de agravios a la Educación del gobierno de Guardiola es extensa. Esta misma semana, dos días después de esa huelga docente masiva, con prisas y casi de tapadillo, ha aprobado la creación de la primera universidad privada de nuestra región, sin que los grupos de la oposición, la universidad pública, los docentes o la comunidad educativa pudieran, ni si quiera, aportar lo más mínimo a ese texto. Las instituciones se han puesto al servicio, en este caso, de un proyecto privado, que busca únicamente obtener beneficio económico a costa del deterioro de la institución pública, que su propio gobierno está perpetrando. ¡Es todo un escándalo!

Lo peor de todo esto no es que la señora Guardiola solo gobierne para una élite, que sus promesas sean papel mojado o que las reivindicaciones de los extremeños de a pie le importen un pimiento, lo peor de todo esto es que la Educación de nuestros hijos e hijas, o lo que es lo mismo, el futuro de nuestra tierra, está en manos de aquellos que no creen en ella.