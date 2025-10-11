Aquí está el PSOE. El PSOE de ayer, de hoy y de siempre

Se hizo el silencio en la madrugada del pasado 5 de octubre. Guillermo Fernández Vara nos dejó. Paradójicamente, el día de su cumpleaños, le despedíamos en medio de aplausos infinitos. Con su marcha enmudeció la política siendo capaz de poner a todo el mundo de acuerdo. Eso tiene un nombre: RESPETO.

No fueron los aplausos infinitos, fue su discurso silencioso en la iglesia de Santa María Magdalena, en su querido pueblo, Olivenza. Días de silencio atronador que ha provocado una inusitada ola de reconocimientos a su excepcional tarea en la defensa de los valores socialistas, de norte a sur, de este a oeste, de la región, de nuestro país y nuestros hermanos portugueses.

Solo desde un ensimismamiento ignorante no se puede tener presente a Guillermo Fernández Vara, un gran socialista, humanista, progresista, defensor de la libertad, la socialdemocracia, la igualdad y la justicia social. No en vano, meses atrás, recibió el Premio Ramón Rubial a la defensa de los Valores Socialistas. Dijo en aquel acto: «Ramón Rubial me habló de la fraternidad… Le hemos dado mucha importancia a las palabras igualdad y libertad, y probablemente nos hayamos olvidado de la palabra fraternidad en estos momentos…».

A quienes trabajamos con él, nos enseñó que en política, las palabras son muy relevantes. Guillermo, siempre hizo uso moderado de las palabras, pero sobre todo de las acciones: Credibilidad. Firmeza. Honestidad. Convicción. Empatía. Humildad. Cualidades que atesoraba él, pero que hizo sus banderas al frente del PSOE de Extremadura que dirigió dándole estabilidad y certezas a la organización, teniendo en su frontispicio mejorar la vida de la gente, sin ruido, sin estridencias, desde el respeto.

Terminé mi responsabilidad junto a él como secretaria de Organización del PSOE de Extremadura en el 14º Congreso Regional. Casi ocho años, codo con codo, con plena dedicación a nuestro querido PSOE. Siempre decía que me «había casado con el PSOE», mientras esbozada una leve sonrisa.

Estar a su lado ha sido una constante lección moral y política. Compartimos su implacable defensa de los derechos, pero también de los deberes. Pude ver en cada acto, en cada reunión, en cada campaña su apelación constante al diálogo para hacer política de la buena, con liderazgo, serenidad y templanza.

Su mirada fuera del individualismo, abrió los ojos a una nuestra generación, especialmente las mujeres, quienes desde nuestros puestos de responsabilidad interna e institucional, cooperamos en ampliar el compromiso con nuestro partido y con la sociedad a la que hemos servido durante décadas. ¡Qué honor y qué suerte!

La vida nos enseña que el respeto se gana, la honestidad se aprecia, la confianza se adquiere y la lealtad de devuelve. Y tú nos enseñaste que 2…de cómo trates a la gente cuando estás subiendo a la cima, es como te van a tratar ellos cuando bajes de la cima". Por eso, como socialista, me siento orgullosa de su legado. Era su afán recordarnos que: 2El PSOE no nos pertenece, no es nuestro. Le pertenece a la ciudadanía, a toda la sociedad2.

No quería calles. No quería plazas. No quería premios. No quería homenajes. No quería medallas.

Serás el candil de mucha gente que no se apagará nunca. Siempre serás el candil en esta nuestra casa, tu querido PSOE. Si nos ves, debes saber que lo vamos a tener presente. «Aquí está el PSOE. El PSOE de ayer, de hoy y de siempre».

Guillermo decía que «uno no se despide de su familia…»

Te recordaré, siempre. Te honraremos, siempre.