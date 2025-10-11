Una semana después, continúan los ecos suscitados por la muerte de Guillermo Fernández Vara (1958 – 2025), que no por previsible dejó de cernirnos de tristeza. Como es habitual, todo son elogios al que ha muerto, hasta por parte de María Guardiola, que le arrebató la presidencia, a pesar de obtener menos votos que él, sirviéndose del apoyo de Vox, después de jurar y perjurar que no lo haría (“Mentirola” la llaman desde entonces entre los jóvenes, según me enteré el otro día).

Fernández Vara, que con una humildad que deja en evidencia el ego de tantos otros, declaró que no quería que pusieran su nombre a calles ni a plazas, quedará en el recuerdo por las cosas que hizo, que tuvo muy buenos momentos, que hubiera merecido poder disfrutar ya en su vejez y jubilación. Como director general de Salud y luego como consejero de Sanidad, mejoró la calidad y el equipamiento (trayendo las máquinas de TAC) de los hospitales extremeños. Todo lo contrario que hizo su fugaz sucesor Monago, que a poco de presidir la Junta empezó a cerrar centros de salud.

Fernández Vara transmitía más tranquilidad que fuerza, al contrario que a otros a los que se les va la fuerza por la boca. En las últimas elecciones iba ya cansado, y hubiera sido mejor preparar a un sucesor que continuara su legado

Recuerdo las primeras elecciones que ganó: el PP, tras la retirada del carismático Rodríguez Ibarra, se las prometía muy felices, y Carlos Floriano, a quien en Cáceres veíamos a menudo pavoneándose en las terrazas, se veía ya presidente. Vara, sin embargo, hizo lo que hay que hacer para ganarse la confianza de la gente, recorriendo toda Extremadura, y no para dar un mitin y volverse a Mérida, sino que cenaba y pernoctaba, hablaba con los vecinos y se informaba de las necesidades en cada pueblo. Dejaba testimonio de ello en su blog El cuaderno de Guillermo, mostrando una cercanía que le ganó el cariño del pueblo y la mayoría absoluta.

Cuatro años después, perdería la presidencia por culpa de la traición de Izquierda Unida, a la que la inmensa mayoría de sus votantes (no de sus militantes) había votado para que escorara al gobierno a la izquierda, no para dar el poder a la derecha. Fernández Vara se sobrepuso y derrotó a Monago (y a IU) cuatro años después, por mayoría absoluta.

François Mitterrand ganó las elecciones francesas con el eslogan de «la fuerza tranquila». Fernández Vara transmitía más tranquilidad que fuerza, al contrario que a otros a los que se les va la fuerza por la boca. En las últimas elecciones iba ya cansado, y hubiera sido mejor preparar a un sucesor que continuara su legado.