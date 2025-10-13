De Guillermo a Vara

Guillermo Fernández Vara. / El Periódico Extremadura / t

Sesenta y siete años esperó Olivenza para despedir al niño Guillermo que ella mismo vio nacer el 6 de octubre de 1958, porque ese mismo día del año 2025, despidió a un hombre de Estado, a quien un agresivo cáncer sesgó su vida injustamente. Decía mi padre que la gente buena no debía morirse nunca y tenía razón. Y yo estoy seguro de que, si Dios estuviera más atento a las cosas terrenales y menos atareado y ocupado de las celestiales, el presidente Vara no se habría marchado tan joven. Porque era todavía joven para privarnos de su bondadosa presencia este médico forense, profesor en la Universidad y Presidente de la Junta de Extremadura durante los períodos 2007-2011 y 2015-2023. Trabajador incansable ocupaba ahora el cargo de Senador en la Cámara Alta de las Cortes Españolas del 2023 al 2025.

Se educó en el Colegio San José de los Jesuitas, en el pueblo pacense de Villafranca de los Barros. Después de cursar bachillerato y C.O.U. se fue del colegio en 1975. Estuvo afiliado, por poco tiempo, a Alianza Popular, alentado por su amigo Antonio Hernández Mancha. Después de licenciarse en 1983 en Medicina, en Córdoba, fue el número 1 de la X Promoción de médicos forenses, y en 1988 obtuvo su plaza en Extremadura. Después de ejercer varios cargos, recabó en el Partido Socialista Obrero Español de la mano de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Y desde los cargos de Consejero de Bienestar Social y de Sanidad y Consumo, pasó a hacerse cargo de la mayor responsabilidad en la Junta de Extremadura.

Y creo que es entonces cuando Guillermo deja de ser Guillermo para ser Fernández Vara y finalmente sólo Vara. Un hombre sencillo que supo dirigir magistralmente a la tierra extremeña durante dos legislaturas. Vara es una de esas personas especiales que no te queda más remedio que admirar sin importar la ideología política que defiendas. Creo que ésa es la gran diferencia entre un político de turno y un hombre de Estado. El político de turno puede hacerlo bien o mal en su cargo, pero no es capaz de transmitir nunca la confianza que transmitía Vara.

Yo he sido testigo de ello cuando se dirigía y conversaba con nuestros alumnos del Instituto en nuestras participaciones en las Reuniones Científicas. La confianza y cercanía que siempre manejaba Vara con nuestros estudiantes, les hacía abrirse para explicarle con auténtica naturalidad y hacerle partícipe incondicional de sus proyectos. Y esa misma confianza, cercanía y naturalidad era la que se respiraba entre el Presidente y los vecinos de los pueblos que visitaba. Siempre recuerdo a mis paisanos que, cada vez que Vara visitaba oficialmente el Parque Nacional de Monfragüe, aprovechaban su siempre buena disposición para dejar acercarse a él, y le comentaban cualquier problema que les preocupara.

Nunca vi una mala cara en él o una mínima dejación en su atención hacia los demás. Por eso decía que no quería calles, ni plazas en su recuerdo en la región, porque sabía que ya tenía un sitio reservado en el alma de su gente. Decía un sabio que para que uno no muriera para siempre había que hablar de esa persona. Y creo que Vara nos ha dado muchas y buenas razones para seguir hablando de él.

Ramón Gómez Pesado es exdirector del IES Ágora de Cáceres