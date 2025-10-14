Encuentros en la Plena Moon

Juan José de Mello, cantante uruguayo. / EL PERIÓDICO

A veces la vida te sorprende cuando menos lo esperas. Hace exactamente una semana que participé en Plena Moon, ese acontecimiento que, bajo la excusa de la luna llena, concita a creadores de todos los pelajes a la vez. Momentos antes de salir al escenario de la plaza de San Mateo me abordó un señor vestido de negro con pelo largo y canoso. Con la excusa de ser tocayo inicia una conversación sobre música. Yo estaba con los nervios lógicos del cantante que sabe que está a punto de someterse al escrutinio público. Se sentó a mi lado y yo toqué la guitarra mientras calenté la voz canturreando un blues.

Es de una extrema amabilidad y luce una sonrisa beatífica. «Soy Juan José de Mello. Somos tocayos y compartimos el amor por la música», me dice. Ha leído el Periódico Extremadura esa mañana y asegura que se ha acercado a escucharme cantar. ¡Cuánto honor! Es uruguayo y está de vacaciones en España. Celebra su cumpleaños en Cáceres y le acompaña su mujer. Hasta ahí todo ‘casi’ normal. Evidentemente, no puedo corresponder a su amabilidad, porque salgo inmediatamente a cantar y recibo el cariño de los cacereños que deambulan por Plena Moon. La exportable idea de José A. Secas ha calado hondo.

Cuando finalizado el señor insiste en hacerse un selfi conmigo. Correspondo a esa gentileza y me dice que es cantante. Al día siguiente busco información sobre él en internet y lo que leo me deja ojiplático. Juan José de Mello resulta ser todo un personaje que ha compuesto temas clásicos de la música popular uruguaya. Vive en EEUU y ha cantado en Manhattan, Nueva York, Filadelfia… Ha sido asiduo de distintos canales de televisión y tuvo su propio espacio llamado ‘Buenos días Nueva York’ en el Canal 35 de Manhattan y Canal 31 de Florida. También dirige la publicación ‘Raíces Nativas’. Esto es solo un breve resumen de su biografía, que tuvo su esplendor interpretativo a finales de los setenta y los noventa, aunque nunca ha dejado de estar en el candelero. Siento no haber podido atenderle como debiera. Espero que en otra ocasión, con más tiempo, la vida vuelva a juntarnos al abrigo de una luna llena repleta de canciones y creación artística.