¿Cuánta legitimidad le queda al gobierno?

Algunos dicen que, en un sistema parlamentario, cualquier Gobierno es legítimo si su presidente ha sido elegido por las Cortes, que representana la ciudadanía. Pero esto solo marca la legalidad. La legitimidadtiene dos significados más amplios: conformidad a las leyes (a todas las leyes) y justicia (según los jueces y la ciudadanía).

El Gobierno de Sánchez existe gracias a una investidura de dudosa legitimidad aunque estricta legalidad: por siete votos que pactaron, para sí mismos, una ley de amnistía en cuya redacción participarondirectísimamente. Se discutió aquel acto de compraventa de intereses particulares y sigue en cuestión, hoy, si es una autoamnistía, algo absolutamente ilegal en el derecho nacional e internacional.

Desde entonces, y hasta ahora, hemos asistido a numerosos eventos de dudosa legalidad y clarísima ilegitimidad, cuya descripción necesitaría un espacio mucho mayor que este. Veamos los principales.

Los españoles votaron en 2023 sin saber cómo manejaban dinero negro, presuntamente proveniente de comisiones ilegales, los números dos consecutivos de Sánchez (José Luis Ábalos y Santos Cerdán) y el principal colaborador de ambos (Koldo García); los votantes, muy especialmente las votantes, tampoco sabían que Ábalos y García eran adictos a la prostitución, presumiblemente pagada con dinero público. Ábalos fue el ministro que más presupuesto manejaba del Gobierno y diputado en el Congreso; también Cerdán fue diputado. Solo este elemento, que se conoció en febrero de 2024, fue un granmordisco de legitimidad. Pero los hay más graves.

Si una investidura es legítima y legal porque la aprueba el parlamento, ¿qué pasa cuando el parlamento deja de apoyar al Gobierno, incluso en temas tan trascendentales como los Presupuestos Generales del Estado? Eso ocurre desde 2023, que fue el último año en que el Gobierno pudo aprobarlos. La falta de apoyo del mismo Congreso que invistió al presidentees una profunda herida en su legitimidad.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su sugestivo libro «Cómo mueren las democracias» (2018), afirmanque las democracias sobreviven gracias al respeto a las normas no escritas. Por ejemplo, en España, la celebración del debate sobre el estado de la nación. Pedro Sánchez ha evitado cumplir esta norma no escrita en 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 y 2025.

La democracia son tres poderes que, en este momento, el Gobierno está haciendo disfuncionales. Respecto al legislativo, ya hemos mencionado la imposibilidad de aprobar presupuestos; en cuanto al ejecutivo, apenas puede llevar a cabo políticas propias pues no puede aprobar leyes; y con el judiciallleva años enfrentado, con tal de tratar de exculpar la corrupción del PSOE y del entorno del presidente.

La legitimidad del actual Gobierno está bajo mínimos, por no decir que es ya insuficiente para mantenerse en el poder. Y cuando en un país se prolonga esa situación durante demasiado tiempo, suelen pasar cosas malas.

Enrique Pérez Romero es Doctor en Comunicación Audiovisual.