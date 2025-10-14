Dos silencios, dos oxímoros

Asedio de Gaza. / EL PERIÓDICO

Si el ministro de Cultura no felicitó -que se sepa- al Nobel de Literatura, ¿por qué el de Asuntos Exteriores tendría que felicitar a la Nobel de la Paz? Más aún: si el ministro Urtasun no dio explicaciones acerca de su silencio, es decir, si fue indiferencia, por ejemplo, o fue por ignorancia de quién el premiado y cuáles sus obras -un ministro de Cultura no tiene porqué conocer a todos, como tampoco el ministro de Agricultura sabe cuántos tipos de cultivos hay-, ¿por qué habrían de dar explicaciones no solo el ministro Albares sino incluso el presidente del Gobierno, cuando se sabe que su silencio no ha sido por indiferencia ni por ignorancia, sino por no perjudicar al expresidente Zapatero? La respuesta, de todos modos, está en la pregunta, en el sentido de que cuando alguien pregunta por qué el Gobierno no ha felicitado a María Corina Machado, lo hace porque ya tiene la respuesta. Periodistas hay que preguntan al Gobierno qué piensa del Nobel de la Paz, pero lo de pedir explicaciones consiste en que alguien lo pregunta, en un artículo o tertulia, porque ya tiene la respuesta. Y la da, por supuesto.

Por otra parte, si «no habrá un Estado palestino», según el líder israelí, y si «Palestina solo será gobernada por palestinos», según los portavoces de Hamas, parece razonable que el acuerdo de paz de ayer no se entienda como la solución al conflicto. Primero, porque nunca ha habido paz tras un acuerdo de paz, sino un alto el fuego, todo lo más, para el intercambio de prisioneros -rehenes, en este caso- y el aprovisionamiento de los bandos, que en este caso equivale a la provisión de lo que más urge y se necesita en Gaza, y, segundo, porque las guerras solo terminan cuando hay vencedores y vencidos, y en esta solo hay vencidos. Con todo, es razonable también que el Gobierno español guarde silencio ante un acuerdo cuyo protagonismo es de Estados Unidos -peor, de su presidente - y deje de reivindicar, por no tener ya ningún sentido, la declaración del Estado palestino, aunque el ministro Albares diga -sonrojantemente- que España ha tenido un gran papel en el acuerdo entre Israel y Hamas: «España ha sido clave, tanto que ha liderado la nueva oleada de reconocimiento del Estado palestino».

Ciertamente, estos dos silencios del Gobierno son atronadores, por decirlo con el ejemplo que utiliza el diccionario académico para el término oxímoron. También pueden ser ensordecedores. O, puesto que dicen lo que callan, silencios elocuentes. Y locuaces.

Daniel Salgado es funcionario.