Dos años de guerra en Gaza

En el vídeo se ve una habitación captada por una cámara fija. El perro de la familia comienza a deambular muy nervioso, sin motivo aparente, y unos segundos después, guiado por su fino instinto, se pone en dos patas sobre la cuna para acercar hacia sí al bebé, que duerme tranquilamente. Su objetivo es protegerlo. Pero ¿protegerlo de qué? Del terremoto que se desencadena justo en ese instante.

Dos cosas destacables: la capacidad del perro de detectar un terremoto antes de que este se manifieste y su afán por proteger lo más sagrado de la familia: el bebé.

Me relaja ver vídeos edificantes de niños y perros, pues son ellos, con su fidelidad y su inocencia, quienes hacen vivible este mundo ruin. Esta es una terapia como otra cualquiera para intentar compensar con escenas edificantes las tropelías que el ser humano perpetra con nocturnidad y alevosía. Ahora que se ha alcanzado un acuerdo de paz entre Israel y Hamas de la mano de Donald Trump -justo es reconocerle gran parte del mérito-, se hace pertinente preguntarse qué ha aportado esta guerra, más allá de la destrucción de un territorio y la pérdida de vidas de miles de personas.

Tras el terror sembrado por Hamas el 7 de octubre de 2023, con la consabida respuesta armada de Israel, no menos terrorífica, se abre un resquicio para la paz. Pero no seamos ingenuos: el caos, la destrucción y los asesinatos no han terminado, tan solo se han tomado un descanso. El horror, ay, también necesita recuperar fuerzas...

Es la guerra por la guerra, sorprendentemente defendida por muchos que solo ven responsabilidad en una de las partes. Es el ser humano en su estado más brutal, haciendo buena la máxima de que el hombre es un lobo para el hombre, tanto que muchos ya no saben ni por qué matan ni por qué mueren.

Un panorama demasiado cruel, bien mirado, para que las escenas entrañables de niños y perros logren convencernos de que la civilización humana tiene futuro.

*Francisco Rodríguez Criado es escritor