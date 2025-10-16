Guerra y paz

Gaza. / EL PERIÓDICO

Hay palabras que, cuando se pronuncian, pesan más que el silencio. “Guerra” es una de ellas. No necesita adjetivos, se basta a sí misma para doler. Tiene el mismo sonido en todas las lenguas, aunque en cada rincón del mundo se llore con distinto acento. Y mientras tanto, la humanidad sigue firmando pactos, trazando fronteras y levantando muros, como si la paz fuera un trámite excepcional y no la condición natural del ser humano.

En Gaza y en Israel, la historia vuelve a escribirse con la obstinación de quien no aprendió la lección. Las ruinas cambian de lugar, pero las lágrimas son las mismas. Cada generación hereda los escombros, las ausencias y las promesas rotas de la anterior. Y en medio de todo, la gente común, esa que no decide, que solo sobrevive, intenta seguir viviendo, amando, enseñando a sus hijos bajo un cielo que, a veces, parece haber olvidado que también fue azul.

Tinta diplomática

Se ha anunciado otro acuerdo, otro intento de paz rubricado con solemnidad y tinta diplomática. Dicen que esta vez sí, que habrá dos pueblos y un mismo horizonte. Pero la paz no nace del papel ni de los discursos. La paz no se firma: se siente, se aprende, se construye. Florece en los gestos, en las miradas que deciden no odiar, en la voluntad serena de quien prefiere tender la mano antes que empuñar el puño.

La historia del ser humano podría resumirse en esa cuerda tensa entre la guerra y la paz, entre el impulso de destruir y el deseo de comprender. Hemos enviado sondas a Marte, y sin embargo seguimos sin aprender a convivir en la Tierra. Tal vez porque la paz, sin guerra, no da titulares. No reparte medallas ni conquistas. Da algo más humilde y más grande: la serenidad de saberse humano.

Sólo víctimas

En las guerras no hay héroes. Solo víctimas, las que mueren, y también las que matan. Y mientras unos justifican y otros condenan, los niños, que aún no entienden de banderas ni de fronteras, siguen preguntando por qué nadie, nunca, ha sabido responderles.

Ojalá este nuevo intento de paz no sea otro capítulo en la interminable novela del desencanto. Ojalá llegue el día en que el pan pese más que el plan, y las manos que se tienden más que las que disparan. Ojalá la humanidad deje de ponerle apellidos a la palabra “paz”, porque cuando necesita apellidos, es que aún no la ha encontrado.

La guerra, al fin y al cabo, no es una batalla entre pueblos, sino entre tiempos: el pasado que no perdona y el futuro que no llega. Quizás la verdadera victoria consista en aprender a vivir sin enemigos.

Porque mientras haya quien crea que la paz es una utopía, seguiremos condenados a vivir en el prólogo de la historia. Pero el día en que entendamos que la paz no es un sueño, sino una necesidad, ese día y solo ese, comenzará el primer capítulo de la humanidad.

En fin, como escribió Tolstói en Guerra y Paz, «Todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo».

Saturnino Acosta es maestro