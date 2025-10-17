El aborto es un derecho, la prostitución es esclavitud. Por si quedaban dudas

Imagen de una protesta a favor del aborto. / EL PERIÓDICO

inguna mujer quiere abortar. Ninguna. Ninguna mujer quiere ser prostituida. Ninguna. Abortar no es un juego, la prostitución tampoco. Son experiencias por las que no queremos pasar ni queremos que pase nadie. El aborto es legal en España y es un derecho de las mujeres que solo podemos ejercerlo nosotras, hembras humanas adultas. Prostituirse no es un derecho; es la forma de esclavitud más antigua del mundo, de la que solo se benefician algunos hombres y que consiste en violentar el cuerpo de una mujer, convertirse en el amo del cuerpo de la esclava y, si lo hubiera, del fruto de la violación, asegurando la continuidad de la estirpe. Es, asimismo, una forma de humillar y derrocar al enemigo a través de la violación de sus mujeres, convirtiendo el cuerpo de la mujer en un campo de batalla. Según Gerda Lerner, la sexualidad de las mujeres -es decir, sus capacidades y servicios sexuales y reproductivos- se convirtió en una mercancía antes incluso de la creación de la civilización. Ya es hora de terminar con el mercado. Las personas civilizadas, las conocedoras de los derechos y deberes de la ciudadanía, han de saber distinguir entre lo que es un derecho (el aborto) y lo que es una explotación (la prostitución). EL TREN DE LA LIBERTAD, movimiento feminista en defensa de los derechos sexuales y reproductivos en España, movilizó hace 10 años a más de 30.00 mujeres e impidió que Mariano Rajoy restringiera el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en España.

Luchamos entonces y seguiremos luchando por la consecución de nuevos derechos, por el blindaje de los ya adquiridos. Trabajamos por la abolición de la prostitución y el cumplimiento de toda la agenda feminista. Continuaremos reclamando una sanidad pública de calidad y sin sesgo de género que tanto perjudica a las mujeres y el derecho a abortar en el centro público más cercano con las máximas garantías de privacidad y calidad sociosanitaria.

Amigas, hay que volver a coger EL TREN DE LA LIBERTAD.