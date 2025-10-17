Cáncer de mama: un diagnóstico temprano es vital para su curación

Una sanitaria revisa una mamografía. / EFE

El cáncer de mama no tiene un origen único, sino que en su génesis participan distintos factores, unos genéticos, otros biológicos y también ambientales.

En España, la incidencia (casos nuevos) de cáncer de mama se sitúa en 93 casos por 100.000 mujeres/año, siendo la mortalidad de alrededor de un 18%.

El mayor riesgo de padecer un cáncer de mama es ser mujer, ya que por cada 100 casos, sólo uno se da en el hombre. Al no conocerse la causa exacta que origina un cáncer de mama y ser un conjunto de factores muy variados, resulta difícil actuar sobre ellos, pero puede ser posible hacerlo si se detecta su implicación. Mientras ello no sea posible, habrá que seguir incidiendo en la prevención, que a grandes rasgos consiste en:

- Mujeres sin historia familiar de cáncer de mama: hasta ahora eran citadas desde el Programa de Cribado de la Junta de Extremadura a partir de los 50 años y hasta los 69, aunque en el Área de Salud de Mérida dicho cribado se adelantó desde hace años a los 46, previa petición por el especialista. Todas las mamografías dudosas o sospechosas son objeto de una doble lectura (las ven dos especialistas) y llevadas al seno de las comisiones de patología mamaria de nuestros hospitales. Las mujeres extremeñas pueden estar tranquilas con el programa de cribado y con los especialistas de los centros sanitarios de Extremadura.

- Mujeres con historia personal o familiar de cáncer de mama: precisan de un plan de prevención personalizado. Deben ponerse en manos de un especialista en patología mamaria.

- Mujeres por debajo de los 40 años: sería aconsejable una ecografía de mamas anual.

Las mamografías y las ecografías no son técnicas excluyentes, sino complementarias. No es una mejor que otra. En mujeres jóvenes, con alta proporción de glándula mamaria, la técnica de elección es la ecografía, ya que con la mamografía la visualización de la mama no resulta adecuada. Por encima de los 40 años, la mamografía constituye la técnica a utilizar en primera instancia, aunque lo ideal sería realizar una resonancia magnética (RM), ya que con ellas no se irradia la mama y la visualización es perfecta.

Resulta gratificante que el SES de la Junta de Extremadura haya bajado la edad de cribado a los 49 años, pero esta no debe ser la meta final. Hay que ir bajando más. La Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda comenzar la realización de mamografías a los 40 años y en base al resultado, seguir con ellas cada uno o dos años hasta los 55, edad a partir de la cual recomienda que sea cada dos años.

La Unión Europea ha modificado recientemente (septiembre de 2022) sus recomendaciones para el cribado de cáncer de mama: amplía el grupo destinatario del cribado, incluyendo a las mujeres de edades comprendidas entre los 45 y los 74 años, en lugar del grupo de 50 a 69 años.

La mejor medicina es la preventiva. Vencer al cáncer de mama empieza por diagnosticarlo precozmente. Presionemos a nuestros políticos para progresivamente empezar las mamografías a los 40 años.

Pero además de la prevención, el tratamiento del cáncer de mama avanza a pasos agigantados, tanto en técnicas quirúrgicas, invasivas (cirugía abierta, con predominio de técnicas conservadoras de la mama) y no invasivas (crioablación y ablación por microondas, sobre todo), ganglio centinela, etc…, como en quimioterapia y radioterapia, lo que supone que a los 5 años, casi el 83% han sobrevivido a la enfermedad.

*Francisco R. Blanco Coronado es Ginecólogo y Especialista en Mastología por la Universidad Autónoma de Madrid-Fundación Jiménez Díaz.