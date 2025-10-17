Ley de memoria histórica

Un familiar de los represaliados de la mina La Paloma, emocionado durante las primeras exhumaciones / Toni Gudiel

Echo de menos sentarme frente a mi abuela y conversar sobre la guerra y la posguerra. Me contaba que, al estallar la contienda, su padre fue reclutado. Se llamaba Francisco Sierra y recibió un tiro fatal en la pierna. Mi bisabuela Beatriz y ella, con cinco añitos, viajaron en un tren incontables horas destino a la despedida eterna.

Algunos días, de niña, mi abuela se alimentaba con una almendra que conseguía en Madrigalejo, donde iba caminando desde Pela para vender aceite con cántaros a los costados o en la cabeza. ¡Ay si las veían los guardias! Escondían lo poco que llevaran entre las matas del camino y daban la vuelta. Mucho mejor perder un jornal que exponerse a cualquier castigo físico o abuso de poder, o como era entonces, poder, a secas.

También le interrogaba sobre temas más luminosos, como su amor por mi abuelo Pedro. Ella me describía que salía muerta de calor a la puerta de la casa de los ricos a los que servía para zurcirles los calcetines y allí se reunía con más mozas. Miabuelo se fijó en ella porque también trabajaba allí, al cargo de los animales. Pronto le pidió su mano a mi bisabuela Beatriz, que se la concedió. Al principio sólo se veían cuando él la esperaba a la salida y le hacía compañía caminando hasta casa. Hoy día su historia no se habría dado. Cantidad de calcetines solteros y desparejados pueblan los cajones sin que a nadie le importe. Preferimos gastar doce euros en cinco pares nuevos y que nos los traigan al día siguiente en un furgón de reparto.

Mi abuelo llevaba en la memoria y en la piel la metralla que le alcanzó el cuerpo con apenas siete años, pero no se le notaba. Acostumbrado a ordeñar cabras y beberse la leche directamente de las ubres, le impresionaban los yogures y las cañas de chocolate que compartíamos en la siesta. Era un hombre entusiasta, algo que he heredado. De talante honrado, trabajó la tierra de un modo incansable. Entendía el lenguaje de las estaciones, el soplo de los vientos, el brillar de las estrellas, las fases de la luna, convivía con los animales y no le costaba ganarse el cariño de unos pocos niños que, como yo, se sentían tranquilos paseando a su lado, protegidos bajo su aura bondadosa.

Hace unos días, el gobierno actual en Extremadura derogaba la ley de memoria histórica presionado por la ultraderecha. Irónicamente, a la vez que se rescataban los restos de una fosa común localizada en Zarza la Mayor ante la emoción de los familiares afectados. Quizás, algún día, preguntarnos de dónde venimos y qué pasó con los nuestros esté prohibido por quienes maquillan la dictadura franquista. Para entonces sería bueno que hayamos atesorado las historias de quienes nos precedieron. La dignidad de nuestros muertos reposa en la memoria y la lucha de quienes les sobrevivimos.

*Sheila Albalate es docente de idiomas y técnica en Igualdad.