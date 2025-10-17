Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | A vista de baluarte

José Ramón Bello Rodrigo

Negociación o imposición

La política es la búsqueda del bien común y siempre será más próspero desde el consenso

Central de Almaraz.

En pleno inicio del debate presupuestario se confirma la reflexión de Von Bismarck que indica que «cuando alguien dice estar de acuerdo, en principio, en hacer algo, quiere decir que no tiene la menor intención de hacerlo».

Repasemos los hechos. Esta semana el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley de presupuestos para 2026. Unas cuentas que nacen de la peor manera posible. El preludio fue una reunión carente de documentos donde se puso sobre la mesa la coacción en forma de amenaza de adelanto electoral si no se aprobaba su presupuesto. Posteriormente, conscientes del desbarre antidemocrático de iniciar una negociación con un chantaje, se solicitaron propuestas a los grupos parlamentarios. El PSOE de Extremadura, pese a la falta de talante y talento, presentó un documento de propuestas realistas, constructivas y centradas en las personas.

El gobierno de la señora Guardiola no ha incluido ni una sola de las medidas presentadas por ningún grupo de la oposición. Esta insólita manera de negociar podría esconder en realidad el intento por construir un relato ficticio que justifique el fracaso del adelanto electoral teledirigido desde Génova. El tiempo lo confirmará y la sociedad lo valorará.

El PSOE de Extremadura lo tiene claro, lo primero, Extremadura. Por respeto a los ciudadanos, a nuestros principios y nuestros valores estaremos siempre abiertos al diálogo. La política es la búsqueda del bien común y siempre será más próspero desde el consenso. Persuadir frente a imponer requiere escucha y respeto por las personas. Por ello son irrenunciables una política fiscal justa, la ejecución de acciones hacia los jóvenes, vivienda o empleo y el refuerzo de los servicios públicos.

Recientemente se ha publicado el avance del informe de la EAPN sobre el estado de la pobreza en Extremadura en 2025. Los datos son alarmantes: un 32,4% de extremeños está en riesgo de pobreza o exclusión social, el 49,5% tiene dificultades para llegar a fin de mes y los principales factores de empobrecimiento son el desempleo, la vivienda y precariedad energética.

Los presupuestos presentados por el PP privilegian a los poderosos con regalos fiscales como la rebaja de la Ecotasa de Almaraz al mismo tiempo que se rechazan mejoras salariales a 16.000 docentes, se elimina la gratuidad del comedor escolar para 17.000 niños y niñas, y se precarizan la sanidad, educación y dependencia.

Frente al modelo de la derecha, el PSOE trabaja con seriedad, transparencia y rigor por una fiscalidad justa y solidaria, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del empleo, vivienda, educación, sanidad y sostenibilidad. Los presupuestos deben transformar nuestra región y no bloquearla. Si hay compromiso, habrá diálogo. Si hay voluntad, sobra la imposición.

