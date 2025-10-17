Los privilegiados

La Junta registra en la Asamblea los presupuestos en la Asamblea / Javier Cintas

Los extremeños vuelven a tener, de nuevo, una gran oportunidad para consolidar el avance que Extremadura empezó a cosechar hace algo más de dos años. Volvemos a tener la suerte de poder continuar cosechando buenos datos, y tan importantes para que por fin nuestra región consiga lo que nunca hizo con los anteriores gobiernos socialistas, contar en el panorama nacional e internacional y estar a la cabeza en los mejores rankings.

Conseguir llegar a ello no es casualidad, es el resultado del esfuerzo, el trabajo y el compromiso del gobierno de María Guardiola con los extremeños, con todos los extremeños.

Y ese compromiso sigue aún más vivo que el primer día. Los extremeños nos merecemos que el desempleo siga bajando, que las exportaciones sigan subiendo, que cada mes siga habiendo más activos y ocupados. Los extremeños nos merecemos que nuestra región cuente en 2026 con los mejores presupuestos, con los más de 8.657 millones de euros que contemplan las cuentas registradas ayer jueves por el gobierno de María Guardiola en la Asamblea de Extremadura.

Porque sí, el gobierno del Partido Popular cumple con sus obligaciones y presenta la norma más importante, que son los presupuestos. Lo hace por los extremeños, por responsabilidad y por seguir siendo fiel a su labor de dar los mejores servicios públicos. Unos valores que están en las antípodas de los que tienen en Moncloa donde llevan tres años sin presentar los Presupuestos Generales del Estado. El coche de Pedro Sánchez se quedó sin gasolina hace tres años, pero él sigue empujándolo hasta que caiga por el precipicio.

En cambio, en Extremadura tenemos un escenario completamente diferente, contemplamos unos números que siguen comprometidos con la conciliación, el desarrollo rural, la educación, la sanidad, el empleo, las mujeres extremeñas… Unas cuentas donde el 66% se destina a partidas sociales. Más de 5.100 millones de euros, o lo que es lo mismo, el gobierno de María Guardiola dedica a políticas sociales la misma cuantía que el PSOE dedicó a todos sus presupuestos generales de Extremadura en 2016. En fin, las diferencias, las prioridades. Para el gobierno de María Guardiola sí es una prioridad beneficiar a todos los extremeños, A TODOS. Sí es una prioridad que los extremeños tengan una política fiscal justa, que haya más extremeños que paguen menos impuestos, creando más actividad económica y por ende más recaudación. Todo ello se traduce en que hay más dinero, más cuantía para tener mayor presupuesto. Y este es el resultado de las cuentas de 2026.

¿Dónde está la crítica? ¿Dónde están las desigualdades de las que habla el PSOE extremeño? Que el señor Gallardo, imputado por prevaricación y tráfico de influencia, le explique a los extremeños ¿Por qué es una desigualdad que se aumente el límite renta en las deducciones para que más extremeños paguen menos impuestos?

Que nos aclare ¿Por qué es desigualdad que haya un 18% más para dependencia llegando a los 580 millones de euros? O ¿Por qué ve mal que se paguen menos impuestos al comprar una vivienda? Será que ve un privilegio que la educación sea gratuita de 0 a 3 años, ¿O ve como un privilegio que se luche por los 3.000 puestos de trabajo de Almaraz? Alguien debe decirle al aforado exprés que los trabajadores y trabajadoras de Almaraz no tienen el privilegio de que le creen un puesto de trabajo, como todo apunta que tuvo el hermano de Pedro Sánchez, aquel que «hacía» una labor fundamental en los pueblos con su ópera.

Quien le diga esto, que también le diga que un privilegio es que las cuentas presentadas contemplan deudas históricas que nunca hicieron los anteriores gobiernos socialistas. Como es finalizar el hospital universitario de Cáceres, la autovía Badajoz - Olivenza, las rondas sur de Cáceres y Badajoz, la carretera 2+1 de Jerez de los Caballeros - Zafra, la avenida Martín Palomino en Plasencia o la terminal ferroviaria de mercancías de Cáceres.

Todos los extremeños son unos privilegiados de contar con el Gobierno de María Guardiola y no con el partido socialistas que durante 40 años ha beneficiado a quienes tenían el carnet de socialista olvidándose del resto y de la región. Insisto, ahora, todos sin excepción, son los verdaderos privilegiados.