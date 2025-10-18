Cien años de Juarroz

El pasado 5 de octubre se cumplieron cien años del nacimiento de Roberto Juarroz (1925 – 1995), uno de los poetas más importantes en nuestra lengua pero que, por ser argentino y no español, apenas es conocido en nuestro país. No recuerdo cómo llegué a su poesía, pero sí la impresión que me hizo, hasta el punto de situar unos versos suyos al inicio de mi primer poemario, Latidos y desplantes. No fue, desde luego, ningún profesor quien me lo dio a conocer, y es que el tratamiento de la ‘literatura hispanoamericana’ en nuestro sistema educativo es vergonzoso, un apartado en los libros de texto, en lugar de tratarse sus autores al mismo nivel y en diálogo con los de aquí. Cosas de una concepción nacional cazurra de la literatura, bastante desfasada. Más que de literatura española, debería hablarse de literatura en español, y esta es la que se escribe en dicha lengua, sea en Badajoz, Barcelona, Buenos Aires, Lima o Malabo.

Aunque la editorial Pre-Textos haya publicado tres libros suyos, si uno quiere conocer de verdad la obra de Juarroz debe acudir a la editorial Delta, con sede en Alemania, y que lleva el matrimonio de poetas y traductores Tobías y Juana Burghardt, ella argentina, él alemán, pero alemán nómada, que estudió el bachillerato en Bolivia y ha pasado largas temporadas en México, Argentina o Bangladesh, entre muchos otros países.

Gracias a ellos, la poesía de Juarroz está, no solo magníficamente traducida al alemán, sino sobre todo publicada en original en catorce volúmenes, que concluyen este año con su Poesía vertical inédita. El autor argentino acuñó el concepto de «poesía vertical» para una escritura que tiene un claro impulso ascensional y de búsqueda.

Los veintiséis poemas inéditos no desmerecen de los publicados en las catorce entregas de la Poesía vertical y nos llaman, frente a las ‘redes de cansancios’ a escuchar «el viento que viene del abismo» que nos advierte de nuestra fragilidad y nos incita a «retomar el viaje» hacia lo esencial, aceptando lo contradictorio de la vida pues «si se anularan las oposiciones / todo dejaría de existir».

El libro incluye como apéndice un índice de los poemas incluidos en los volúmenes anteriores y, como epílogo, una carta de Juarroz a su traductor al inglés, en la cual explica que la poesía es su «única religión» y que no le interesa la «farándula socio-literaria».