Opinión | In memoriam
Estimado Guillermo
Han pasado unos días, he sido observador de cómo unos y otros, amigos y no tan amigos, compañeros políticos y rivales, incluso a su vez, así cómo muchos extremeños han sufrido un desenlace que nadie creía tan cercano. Tu marcha ha sido triste, pues hay políticos que son otra cosa y claramente tú has sido de las personas que tienen un alto valor humano e institucional con el pueblo. Guillermo, soy Carlitos, cómo cariñosamente me llamabas en cualquierocasión que nos hacía coincidir, y no hace pocos años de aquello, siendo aún presidente de la Junta de ExtremaduraJuan Carlos Rodríguez Ibarra, comencé junto a otros compañeros y la PMSV, a solicitar a la Junta de Extremadura, mejoras en relación a la seguridad del motorista en vías que eran de su titularidad.
Pocos meses después, se iba a producir el cambio de presidencia, dónde tú asumirías la mayor representación del ente autonómico, nos citaste para informarte de primera mano cuáles eran nuestras pretensiones, y, sobre todo, saber en qué podíamos mejorar la comunicación con la administración.
Una vez que se produjo la toma de posesión, nos pediste que tuviéramos reuniones con la Consejería de Infraestructuras y ahí nuestros caminos forjaron una relación más estrecha. Pasado un tiempo, acabé desvinculado de tal menester, pero continuamos saludándonos como conocidos y amigos en las pocas ocasiones en que coincidíamos. Ya en 2019, una desgracia relacionada con mi mujer y que casi acaba con su vida, te hizo no sólo buscarme, sino presentarte en nuestra casa con la firme intención de saber de primera mano qué había ocurrido y qué podía hacer un presidente de la Junta de Extremadura para que no volviera aocurrir. Fuiste humilde, cercano y muy tajante, ya no como presidente, si no como médico y ello, querido Guillermo, alivió en una situación que no fue nada fácil.
Sé que el señor Vergeles, también trabajó por ello, y no sé hasta qué punto, nuestro caso, ha podido influir en que por fin, y salvo en alguna comunidad autónoma, se pueda saber qué médicos están dispuestos a practicar un aborto terapéutico, y que no ocurra, cómo en nuestro caso, que no sólo tuvimos que superar la noticia de que nuestro próximo hijo no tendría ninguna posibilidad de sobrevivir al parto, sino que nuestro sistema de salud nos invitó a pasar por el periplo de ponernos en manos de una clínica privada, de mi querido Badajoz, carente de toda humanidad, aunque cumpliendo con los mínimos exigidos, que para mi mujer fueron insuficientes, teniendo que salvar su vida en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. Una situación que te hizo sentir dolido al principio de la historia y orgulloso al final de la misma, pues ese equipo médico, salvó una vida.
Guillermo, nunca olvidaremos ese gesto, esa cercanía que te hacía tan humano, tan presidente como persona, y tan amigo de tus amigos.
Que la tierra te sea leve, Don Guillermo, muchas gracias por todo.
Carlos M. Bolaños Márquez (Badajoz)
Suscríbete para seguir leyendo
- Extremadura elevará hasta los 30.000 euros el tope de ingresos para poder aplicar bonificaciones en la declaración de la renta
- El Ayuntamiento de Cáceres tiene un nuevo funcionario sin DNI ni personalidad
- Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
- Un despido laboral en un bar de Llopis, en Cáceres, desencadena una violenta discusión que deja dos heridos
- Una chica ha apuñalado a su novio en el Téllez': un nuevo bulo desata el pánico en Cáceres
- La Junta de Extremadura contempla una subida salarial del 2,1% para los funcionarios en 2026
- Hamburguesas, salchichas y música en vivo: el festival de food trucks toma el parque Padre Pacífico en Cáceres
- El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre