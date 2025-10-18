Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Jaime de la Serna

Jaime de la Serna

Europa despierta

La inteligencia artificial empieza a mover la economía real

Una persona usa la inteligencia artificial.

Una persona usa la inteligencia artificial. / Microsoft

Desde aquel julio de 2025 en que me preguntaba si había «inteligencia en Europa», el continente ha pasado de mirar la IA como árbitro a jugar el partido con mentalidad empresarial. El impacto de DeepSeek a principios de año —un modelo potente y asequible nacido en China— dejó clara nuestra dependencia tecnológica, pero también espoleó proyectos propios en España, especialmente en los sectores energético, financiero y de telecomunicaciones. Todos ellos comparten un objetivo: usar datos locales y modelos abiertos para ofrecer servicios más ágiles, personalizados y sostenibles.

La segunda fase del AI Act, activa desde agosto, exige transparencia algorítmica, responsables de gobernanza y evaluación de riesgos antes del despliegue. Lejos de frenar la innovación, está elevando el listón de confianza y seguridad, creando un marco común donde competir con garantías y explicar al cliente cómo y por qué decide un sistema. En un país donde millones de usuarios interactúan a diario con plataformas energéticas, bancarias o de telecomunicaciones, esa transparencia será un factor de diferenciación comercial.

En octubre, la Comisión Europea dio un paso más: 1.100 millones de euros para aplicar IA en sectores estratégicos y seis nuevas ‘fábricas de IA’ en Europa —una de ellas en España— destinadas a entrenar y desplegar modelos de forma local. El objetivo es claro: menos dependencia de terceros y más adopción real. Las empresas que sean capaces de convertir esos modelos en herramientas de captación, atención y fidelización de clientes marcarán la diferencia.

En España veremos un mayor escrutinio en licitaciones y un giro hacia proveedores europeos, buscando equilibrio entre sofisticación técnica y soberanía digital

Este impulso coincide con las restricciones de la Administración Trump a tecnologías chinas, que obligan a empresas y administraciones europeas a posicionarse. En España veremos un mayor escrutinio en licitaciones y un giro hacia proveedores europeos, buscando equilibrio entre sofisticación técnica y soberanía digital. En el sector energético, por ejemplo, la IA ya se usa para prever consumos y optimizar precios; en banca, para detectar riesgos y personalizar ofertas; y en telecomunicaciones, para anticipar incidencias y mejorar la experiencia del usuario.

Para profesionales como yo, que trabajamos en marketing y desarrollo comercial, las oportunidades son evidentes: anticipar necesidades con IA entrenada en datos propios; usar la transparencia regulatoria para generar confianza; y lanzar pilotos de valor tangible en captación y fidelización. En los próximos meses, las ‘fábricas de IA’ ofrecerán servicios locales de alto rendimiento, y quienes los adopten antes ganarán ventaja.

En 2026 llegará la prueba de fuego: consolidar ecosistemas que unan investigación, industria y formación. Si Europa mantiene su enfoque ético y pragmático, puede erigirse en referente de innovación responsable. La verdadera inteligencia no está solo en los modelos, sino en combinar tecnología, ética y visión de negocio. En ese cruce, Europa —por fin— empieza a brillar. (Para investigar y editar este artículo he utilizado Perplexity y ChatGPT).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Extremadura elevará hasta los 30.000 euros el tope de ingresos para poder aplicar bonificaciones en la declaración de la renta
  2. El Ayuntamiento de Cáceres tiene un nuevo funcionario sin DNI ni personalidad
  3. Autovía extremeña: luz verde a un tramo de 11 kilómetros de la nueva A-43 para conectar Torrefresneda y Santa Amalia
  4. Un despido laboral en un bar de Llopis, en Cáceres, desencadena una violenta discusión que deja dos heridos
  5. Una chica ha apuñalado a su novio en el Téllez': un nuevo bulo desata el pánico en Cáceres
  6. La Junta de Extremadura contempla una subida salarial del 2,1% para los funcionarios en 2026
  7. Hamburguesas, salchichas y música en vivo: el festival de food trucks toma el parque Padre Pacífico en Cáceres
  8. El pueblo de Cáceres con ocho siglos de historia que cambia de nombre

El norte extremeño ve «irrenunciable» el AVE Madrid-Badajoz en el año 2030: «Si se quiere, se puede»

El norte extremeño ve «irrenunciable» el AVE Madrid-Badajoz en el año 2030: «Si se quiere, se puede»

Aceite, miel y residencias de mayores: prioridades de Consumo contra el fraude

Aceite, miel y residencias de mayores: prioridades de Consumo contra el fraude

Estimado Guillermo

Estimado Guillermo

Los presupuestos regionales en Cáceres: la segunda fase del hospital y la ronda Sureste copan las inversiones

Los presupuestos regionales en Cáceres: la segunda fase del hospital y la ronda Sureste copan las inversiones

Las cámaras del centro de Plasencia se retrasan: El sistema de control de accesos volverá a licitarse

Las cámaras del centro de Plasencia se retrasan: El sistema de control de accesos volverá a licitarse

Presupuestos de Plasencia: Unidas Podemos presenta propuestas por valor de 1,5 millones de euros

Presupuestos de Plasencia: Unidas Podemos presenta propuestas por valor de 1,5 millones de euros

Hoy todos somos 'moraos' en Mérida

Hoy todos somos 'moraos' en Mérida

José Almansa, profesor y mentor: «Somos infinitamente más poderosos de lo que creemos»

José Almansa, profesor y mentor: «Somos infinitamente más poderosos de lo que creemos»
Tracking Pixel Contents