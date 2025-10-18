Europa despierta

Desde aquel julio de 2025 en que me preguntaba si había «inteligencia en Europa», el continente ha pasado de mirar la IA como árbitro a jugar el partido con mentalidad empresarial. El impacto de DeepSeek a principios de año —un modelo potente y asequible nacido en China— dejó clara nuestra dependencia tecnológica, pero también espoleó proyectos propios en España, especialmente en los sectores energético, financiero y de telecomunicaciones. Todos ellos comparten un objetivo: usar datos locales y modelos abiertos para ofrecer servicios más ágiles, personalizados y sostenibles.

La segunda fase del AI Act, activa desde agosto, exige transparencia algorítmica, responsables de gobernanza y evaluación de riesgos antes del despliegue. Lejos de frenar la innovación, está elevando el listón de confianza y seguridad, creando un marco común donde competir con garantías y explicar al cliente cómo y por qué decide un sistema. En un país donde millones de usuarios interactúan a diario con plataformas energéticas, bancarias o de telecomunicaciones, esa transparencia será un factor de diferenciación comercial.

En octubre, la Comisión Europea dio un paso más: 1.100 millones de euros para aplicar IA en sectores estratégicos y seis nuevas ‘fábricas de IA’ en Europa —una de ellas en España— destinadas a entrenar y desplegar modelos de forma local. El objetivo es claro: menos dependencia de terceros y más adopción real. Las empresas que sean capaces de convertir esos modelos en herramientas de captación, atención y fidelización de clientes marcarán la diferencia.

En España veremos un mayor escrutinio en licitaciones y un giro hacia proveedores europeos, buscando equilibrio entre sofisticación técnica y soberanía digital

Este impulso coincide con las restricciones de la Administración Trump a tecnologías chinas, que obligan a empresas y administraciones europeas a posicionarse. En España veremos un mayor escrutinio en licitaciones y un giro hacia proveedores europeos, buscando equilibrio entre sofisticación técnica y soberanía digital. En el sector energético, por ejemplo, la IA ya se usa para prever consumos y optimizar precios; en banca, para detectar riesgos y personalizar ofertas; y en telecomunicaciones, para anticipar incidencias y mejorar la experiencia del usuario.

Para profesionales como yo, que trabajamos en marketing y desarrollo comercial, las oportunidades son evidentes: anticipar necesidades con IA entrenada en datos propios; usar la transparencia regulatoria para generar confianza; y lanzar pilotos de valor tangible en captación y fidelización. En los próximos meses, las ‘fábricas de IA’ ofrecerán servicios locales de alto rendimiento, y quienes los adopten antes ganarán ventaja.

En 2026 llegará la prueba de fuego: consolidar ecosistemas que unan investigación, industria y formación. Si Europa mantiene su enfoque ético y pragmático, puede erigirse en referente de innovación responsable. La verdadera inteligencia no está solo en los modelos, sino en combinar tecnología, ética y visión de negocio. En ese cruce, Europa —por fin— empieza a brillar. (Para investigar y editar este artículo he utilizado Perplexity y ChatGPT).