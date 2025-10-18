Presupuestos electorales

Esta semana se han presentado los presupuestos extremeños para el próximo año, y más que unos presupuestos, ha sido la presentación de la campaña electoral de la señora Guardiola, a la que todos sabemos que el señor Feióo le ha dicho que tiene que convocar elecciones en Extremadura en marzo. Y es que, por desgracia, aquí desde hace casi 3 años estamos a merced de los designios de lo que pida Génova 13 y el gobierno de Extremadura se ha convertido en una franquicia que mira más por los intereses del partido de la gaviota que por los de sus vecinos y vecinas.

Sabemos que estos presupuestos son una excusa para llevarnos a elecciones anticipadas, pero al menos la señora Guardiola podría haberse tomado sus compromisos electorales un poco más en serio. Mintió a los docentes con la homologación salarial, y no ha sido capaz de poner una cifra decente y que haga justicia con ellos en estas cuentas, y eso que hace escasos días los ha tenido casi en las puertas de Presidencia en una manifestación histórica.

Mintió también a los bomberos forestales que sólo trabajaban 6 meses al año cuando les dijo que iban a estar contratados el año entero. Mucha medalla, mucho postureo, pero a la hora de la verdad lo que tienen en la mano por obra de este gobierno es la carta de despido. Ha mentido a muchos más colectivos en estos dos años y algo que lleva sentada en la Presidencia, como a los ATE cuidadores, a los agentes del medio natural, a los profesionales que trabajan en las oficinas de igualdad, etcétera, etcétera y etcétera.

¿No se cansa de mentir a los extremeños la señora Guardiola? Con esta carta de presentación, ¿cree que Extremadura le va a volver a dar su confianza y a hacerlo con más fuerza?

Yo creo que la señora Guardiola sueña con «hacerse un Moreno Bonilla», y que el adelanto electoral le permita gobernar con mayoría absoluta en esta región, pero yo estoy convencida de que no solo no va a hacerse realidad su sueño, sino que además se va a llevar un buen revolcón porque a mi juicio solo hay dos posibilidades: o pierde las elecciones y se le pone la misma cara que al señor Feijoo, que sabe que a sus espaldas, los suyos, ya le están haciendo el traje, o gana pero necesitando de nuevo, y esta vez con más fuerza a los que enarbolan los discursos más reaccionarios y retrógrados, que niegan la violencia machista, criminalizan a los inmigrantes y ponen en riesgo los derechos más fundamentales. Votar a Guardiola es votar a la extrema derecha. Así de simple, y así de claro.

Volverán, por tanto, a sentarse en el Consejo de Gobierno del que parece, por otra parte, que nunca se han ido. Y es que en lo que llevamos de legislatura lo que ha demostrado el Ejecutivo que dirige María Guardiola es que es un gobierno que está más para la foto y el postureo que para solucionar los problemas de los extremeños. Esto que digo lo pueden ver en los propios presupuestos, ya que nos presentan unas cuentas históricas (como todos los años, que no son ni originales ya), supuestamente las mejoras que nunca tuvo esta región, que no pueden, ni siquiera, hacer frente a la homologación salarial de los docentes ni contratar a los bomberos durante todo el año. Pero sí, lo que sí que pueden, es quitarle los impuestos a los más ricos y a las multinacionales dueñas de Almaraz.

¡Es todo tan indecente y tan esperpéntico que ya una no sabe ni qué decir sin sentirse avergonzada de lo que vemos día sí, y día también!n