Muñoz Machado. / EL PERIÓDICO

Quería pedir hora en el ginecólogo y como fue imposible hacerlo por Internet, al final llamé por teléfono.

Me contestó un asistente virtual de nombre Mateo, que una no sabe por qué les ponen nombre, si por hacerlo más real como si fuera una persona o por hacerlo más temible, como si fuera una Dana. Mateo me hizo toda clase de preguntas, aunque él no contestaba ninguna. Yo quería decirle que ese doctor no, por favor, y que me buscara otra persona más empática, educada y con mayor humanidad.

Conseguí, al fin, una cita con una ginecóloga, pero en otra localidad, porque después de la reforma o lo que haya sido eso de MUFACE, que Oscar López lo sabrá, la compañía nos ha dejado un cuadro médico tan limitado que si hay prisa, o quieres cambiar de especialista, hay que buscarse la vida en Mérida o en Badajoz. Apunté a toda prisa, pero o me puse muy nerviosa, o estoy ya mayor, así que por la tarde llamé a la clínica que me parecía haber entendido para asegurarme. En esa ocasión y gracias a los cielos, con no demasiada espera ni vocecitas que advirtieron de que la conversación iba a ser grabada, conseguí hablar con un ser humano.

El caso es que Mateo lo había hecho todo mal y después de decirme que la cita era en Mérida, en realidad iba a tener lugar en Badajoz.

- Es que he hablado con una máquina- le dije a la amable mujer que me atendía.

- Lo sé, señora.

Afortunadamente, la encargada de atenderme, con su cuerpo y con su alma y su voz de persona y su inteligencia natural, me solucionó el problema y, al despedirme aliviada, no tuve más remedio que decirle:

- Qué gusto haber hablado con alguien de carne y hueso.

- Diga usted que sí -me contestó-.

Y es que, si no nos lo tomamos con humor, lo que ya acontece, y cada vez más nos aguarda, podría parecerse mucho a una película de terror. Por eso, una que es filóloga, como Luis García Montero, aunque mucho menos ilustre, no comprende cómo se llamó a sí mismo experto en Arequipa cuando Muñoz Machado aconsejó recurrir a estos cuando se trata de IA. Indigesta mezcla de ignorancia y soberbia. Además de peligrosa.