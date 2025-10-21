Santos Cerdán insiste en pedir al juez que le aplique las mismas medidas cautelares que a José Luis Ábalos y Koldo García y, como a ellos, le deje en libertad. No cuestiona si debe estar en prisión o no, sino el trato desigual que recibe con respecto al exministro y su asesor. Es decir, un agravio comparativo. Si ellos están en libertad, ¿por qué él no? Dado que las circunstancias son similares –por no decir las mismas–, ¿por qué únicamente él está en prisión? Pero el juez, por lo que parece, ni ha accedido ni accede a su petición, ni tampoco es probable que le dé una explicación –«objetiva», aclara su abogado– o una justificación –«razonable», puntualiza– de por qué recibe «un trato menos favorable» (palabra de abogado, también, esto último).

La pregunta es si Cerdán cree que no debe estar en prisión porque Ábalos y su asesor están en libertad o si cree que no debe estar porque Ábalos y su asesor no lo están. ¿A qué el agravio, si es por corrupción por lo que él está en prisión y por lo que Ábalos y su asesor o exasesor acuden a declarar al Supremo, solo que a ellos se les deja en libertad? Tal vez, y entiéndase esto como un paréntesis, convendría dejar fuera a Koldo García, inocente y culpable de obedecer por cobrar («¡Y dale con ahorrar! ¡Pero que el dinero no es nuestro!», le dice a su mujer en una de las grabaciones.) La razón es que Koldo García, sin Cerdán y sobre todo sin Ábalos, probablemente no estaría hoy encausado.

Si Cerdán está en prisión y Ábalos todavía no, es porque las mujeres de las que se ha beneficiado Ábalos existen, mientras que el dinero del que se ha beneficiado Cerdán, no. No existe porque no aparece

Así, excluido el asesor, Cerdán ya puede preguntarse sin reparos por qué él está en prisión y su predecesor en el cargo –secretario de organización del partido– está en libertad. La explicación no está en cómo ha utilizado cada uno el cargo: Cerdán, para obtener beneficios económicos, Ábalos, beneficios sexuales. La explicación no está en que el delito sea el mismo: el uso indebido de un cargo público. Si Cerdán está en prisión y Ábalos todavía no, es porque las mujeres de las que se ha beneficiado Ábalos existen, mientras que el dinero del que se ha beneficiado Cerdán, no. No existe porque no aparece.

El agravio que Cerdán alega no es porque él esté en prisión y Ábalos esté libre. Es agravio comparativo, según él, porque cree que él no debe estar en prisión si Ábalos no lo está también. Más que salir de prisión –lo que bien podría considerarse un derecho–, lo que pide es que Ábalos entre. En realidad, lo que le pide al juez es que le aplique las mismas medidas cautelares que a él y, como a él, etcétera.