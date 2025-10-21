La exizquierda y el miedo

En la última sesión de control al Gobierno, Sánchez acusó a Abascal de basar su ideología en el miedo (a los migrantes, al cambio climático, a las mujeres libres). No le falta razón. Lo que no podía decir es que la exizquierda menguante que él representa hace exactamente lo mismo.

Cuando Felipe González, primer presidente socialista tras la Transición, comenzó su peor época, a comienzos de los noventa, se inauguró la idea del «peligro de la derecha», vinculando (no sin motivo) a José María Aznar con el franquismo. Así nació aquel célebre vídeo electoral del PSOE para las elecciones generales de 1996, presentando un dóberman para asustar a los votantes: en mayo, Aznar era presidente. No fue muy distinto en la campaña de 2011, para intentar evitar que ganase Rajoy, asegurando que terminaría con el Estado de bienestar: venció por mayoría absoluta y desarrolló una política continuista de Zapatero.

En la segunda década del siglo XXI, el nacimiento de Podemos parecía traer un viento fresco al liberalismo vacuo del PSOE, pero el corto recorrido de los morados en primera línea fue clausurado por la campaña de Pablo Iglesias para presidir la Comunidad de Madrid. Para ello, hizo uso, nada menos, del viejo mantra fascismo/antifascismo, acusando a Díaz Ayuso de liderar el primero. La madrileña arrasó y el fracaso de Iglesias fue tan espectacular que tuvo que abandonar la política. Aún no se han visto tanques en la Puerta del Sol, y Ayuso sigue siendo favorita a revalidar su mayoría.

Para poder persuadir a la ciudadanía de la necesidad de votar a un proyecto político en positivo, es necesario tener un proyecto político propio. Sin embargo, el liberalismo progresista de PSOE, Podemos, Sumar y todos los partidos integrados, no lo tiene. Sus ideas son una mezcolanza imposible de las ruinas de la socialdemocracia del siglo XX, la fantasía reaccionaria del posmodernismo identitario y la contradicción irresoluble de los soberanismos localistas

Pedro Sánchez empleó en la campaña del 23-J la metáfora del túnel oscuro en el que PP y Vox meterían al país, pero PP y Vox gobernaban ya en casi todas las CCAA, y, por el momento, salvo propaganda bien medida de los verdes, todo sigue casi exactamente igual que cuando gobernaba el PSOE en esas mismas CCAA. El miedo le sirvió a Sánchez para agarrarse in extremis al clavo ardiendo de Puigdemont, pero ya no puede soñar con otro penalti injusto a favor en el último minuto.

Lo cierto es que la estrategia del miedo, en política, tiene siempre un recorrido muy corto. Y, mucho más, para la izquierda, cuya razón de existencia se basa, precisamente, en ofrecer un horizonte de luz, ilusión y transformación.

Para poder persuadir a la ciudadanía de la necesidad de votar a un proyecto político en positivo, es necesario tener un proyecto político propio. Sin embargo, el liberalismo progresista de PSOE, Podemos, Sumar y todos los partidos integrados, no lo tiene. Sus ideas son una mezcolanza imposible de las ruinas de la socialdemocracia del siglo XX, la fantasía reaccionaria del posmodernismo identitario y la contradicción irresoluble de los soberanismos localistas. Retales mal cosidos que componen un ropaje imposible de vestir.

Sabremos que hay una nueva izquierda con un proyecto adecuado a la sociedad del siglo XXI cuando el miedo a la derecha deje de ser su único argumento de voto.