Velocidad y silencio en Nuevo Cáceres

Zona del Nuevo Cáceres donde ha habido un atropello.

Sábado por la mañana en Nuevo Cáceres. Un frenazo, un grito, y un peatón atropellado en el paso de cebra de la calle Juan Solano Pedrero. Una pareja acababa de hacer la compra y daba un paseo. Una pequeña furgoneta blanca no les ha visto. Él ha quedado afectado en las piernas y luce unos moratones en las rodillas. Después, policía, ambulancia, papeleo… Nada nuevo bajo el sol.

Desde que se construyó la ronda Suroeste el barrio es zona de paso de muchos vehículos. Llegan de la autovía y, cuando lo cruzan, los conductores siguen en la cabeza con el chip de velocidad de ese tipo de vía. Es verdad que hay badenes de reducción de velocidad. Pues ni eso. Cruzan Juan Solano Pedrero, donde claramente está señalizado que hay que ir a 30 kilómetros hora, a velocidades superiores.

Son muchos los accidentes que se han reportado. El problema no solo es una responsabilidad de los conductores, sino de falta de control y mantenimiento urbano. No hay radares, no hay controles y pese a las quejas vecinales lo único que se percibe es la inacción del ayuntamiento. Sin hablar de que por la noche, con poca visibilidad, cada cruce se convierte en una ruleta rusa. Entrar en la ciudad debería significar reducir la marcha, no pisar el acelerador. Pero el urbanismo, una vez más, olvida que las ciudades se caminan, no se atraviesan.

Es verdad que se está construyendo un aliviadero para esa situación, pero hasta que finalicen las obras los vecinos de Nuevo Cáceres estamos inmersos en un peligro constante, que no respeta horas del día, aunque por la noche se agudiza. ¿Tendrá que haber una desgracia personal para que finalmente se adopten medidas? No suelo utilizar esta tribuna como denuncia ciudadana, pero las cosas están pasando de castaño oscuro.

Soy conductor y entiendo que a veces cambiar la mentalidad de una vía rápida a una calle de velocidad reducida es a veces complejo. Sin embargo, la señalización está clara. Nuevo Cáceres es un barrio con población muy joven. No quiero ni pensar que pueda haber una desgracia con un niño implicado. Caería sobre las conciencias de todos.