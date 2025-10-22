Bisontes en días de rebajas

Black Friday. / FERRAN NADEU

El filósofo Baruch Spinoza nos enseñó que no hay nada que el ser humano no pueda convertir en una obsesión, por nimia o absurda que esta sea. Para algunos esa obsesión es el fútbol, para otros es la política, la música o la ingesta de cerveza. Pero cualquiera de estas aficiones, tan desmedidas a veces, pueden quedarse en peccata minuta si las comparamos con la pulsión tribal por las rebajas.

Ahora que se acerca el Black Friday, conviene recordar que la locura por las gangas viene de lejos, cuando este día no era negro —adjetivo que aplicamos por norma a todo lo negativo— ni caía por obligación en viernes. Ha quedado grabada en la memoria comercial aquel 7 de enero de 1987, miércoles, cuando El Corte Inglés puso a la venta abrigos de paño con un 70 % de descuento. A las 6:30 de la madrugada ya había una cola de trescientas personas esperando a que dieran las diez para hacerse con uno de esos abrigos.

Más incomprensible aún es el caso del joven Hazem Sayed —ya no tan joven—, que en 2012 acampó durante diez días en la Apple Store de la Quinta Avenida de Nueva York para comprar el primer iPhone 5, recién salido al mercado, que acabaría regalándole a su esposa. La anécdota se hizo viral, como virales se hacían escenas similares cada año en las que veíamos a numerosas personas, cual bisontes en estampida, entrando en los centros comerciales a empujones el primer día de rebajas.

Parecen escenas del NODO en blanco y negro, cosas del pasado, estampas de la España cañí… Y, sin embargo, no hemos cambiado gran cosa. Somos tan compulsivos e irracionales como antaño, proclives a infravalorar lo importante y a sobredimensionar lo banal, ahora disparando a golpe de un clic en la cacería del Black Friday desde la intimidad del hogar, frenéticos ante la posibilidad de que algún miserable se nos adelante y nos quite de las manos ese producto que en la mayoría de los casos no necesitamos.

El autor es escritor y corrector de estilo. Columnista en El Periódico Extremadura y crítico literario en El Debate.