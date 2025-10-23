Una consejería a la deriva

La mentira de nuevo. ¡Qué hartazgo de consejería! ¡Qué decepción de gobierno! ¡Qué desencanto! ¡Cuánta dolorosa burla!

Una vez más, la consejera reúne a los sindicatos para nada. Les ofrece a los docentes extremeños los mismos 80 euros brutos que la última vez. Su propuesta es que los docentes extremeños pasen de ser los peor pagados de España, a ser los peor pagados de España cobrando un poco más.

Con todo y con eso, es mentira que los sindicatos rechazaran los 80 euros (60 netos) entendidos como subida. Lo que dejamos claro es que esa cantidad no homologa, pero en ningún momento entorpecimos, ni antes ni ahora, dicha subida. Seguiremos luchando para alcanzar la verdadera homologación, ya sea con este gobierno o con el que entre en las próximas elecciones que están preparando.

Nunca ha habido tantas razones para convocar una huelga indefinida en el sector docente

La falsedad como secreción permanente, como fragancia desagradable que impregna cada palabra, cada gesto, como prueba de cargo del que se entrega a una orgía de invenciones y falsedades, que alimentan el presagio de que si no paramos esta bacanal de embustes lo contaminará todo; que es, precisamente, lo que persiguen.

El gobierno de la comunidad no ha reaccionado democráticamente ante la avalancha de los 8.000 docentes que se manifestaron en Mérida, ni ante el histórico porcentaje de seguimiento de la huelga en los centros educativos. Su respuesta ha sido, de nuevo, insultar a los docentes con una propuesta mínima que no homologa, por mucho que publiquen en prensa datos manipulados para hacer valer un relato torcido que solo consigue amplificar más, si cabe, el deterioro de su credibilidad.

Los docentes están esperando que María Guardiola aparezca y se ponga al frente de la negociación salarial de los docentes, dado que la consejera de Educación ha dado muestras sobradas de su incapacidad para cerrar un acuerdo de homologación (que es uno de los pilares de su propio programa electoral).

Nunca ha habido tantas razones para convocar una huelga indefinida en el sector docente. Tener a los docentes peor pagados de España, manipular datos para acomodar sus mentiras, la burocracia despiadada que tortura a los docentes, la falta de plantilla para regular el sistema, la lacerante falta de respeto diaria que erosiona nuestro sistema educativo, etcétera.

Todo empieza cuando un niño se escolariza, ese es el inicio de la sociedad democrática actual, el camino que mantiene el rumbo estable. Y esto no es posible sin los docentes; faltarles al respeto, es una vileza.