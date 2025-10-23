Del juego, o cómo se entrena la vida

Hay lugares donde la educación no lleva bata ni pizarras, pero donde también se enseña. No se sientan en pupitres, sino en banquillos; no levantan la mano para hablar, sino para pedir el balón, parar el reloj o dar el turno. Son los equipos deportivos de base, escuelas de ajedrez, tenis y un largo etcétera, esos modestos talleres de humanidad donde el alumnado aprende, sin darse cuenta, las lecciones más importantes del currículo, respeto, esfuerzo, compañerismo y aceptación de la derrota, aspectos que debiera entrenarles para poder jugar en equipo.

Porque sí, también la derrota educa. Quizá más que la victoria. En un tiempo donde algunos confunden una grada con un palco presidencial, que gritar al árbitro forma parte del entrenamiento, o que tu rival es tu enemigo, conviene recordar que el marcador o la victoria no mide el aprendizaje, lo hace la actitud. Un gol, un set, un jaque mate, enseña menos que una mano tendida a quien ha caído, y un trofeo no vale más que el abrazo de los que han jugado limpio.

El deporte de base, cuando es limpio y honesto, es la extensión natural de la escuela. En él se repasan los valores que la sociedad a menudo suspende: la solidaridad, la empatía, el trabajo en equipo, la superación personal sin pisar a nadie. Si en el aula se conjugan los verbos ‘ser’ y ‘convivir’, en el campo se aprenden en tiempo real, con sudor, esfuerzo y un toque de barro.

Pero hay quien, lamentablemente, ha olvidado que el alumnado o en la vida, no se juega para alimentar egos ajenos. Hay personas que confunden la educación con la clasificación, y otras que convierten la grada o a sus seguidores en un juzgado de lo deportivo. Gritan, protestan, insultan, enseñando sin querer que ganar es más importante que respetar. A todas ellas habría que recordarles que el juego limpio no es una sugerencia: es la primera norma del partido, del juego elegido y de la propia vida.

Y si no son capaces de comprenderlo, quizá deberían cambiar de grada, o mejor aún, de lección.

En los entrenamientos no hay calificaciones numéricas, pero sí evaluaciones constantes, la del esfuerzo, la del compromiso, la del respeto a las normas al rival y/o al resto del equipo.

Quizá sea la vorágine moderna en las que algunos quieren vivir, y quieren que vivamos, obsesionados con los resultados, quizá deberían mirar más a esos campos de tierra donde se forjan las auténticas competencias vitales. Allí no hay algoritmos, pero sí valores, la paciencia, la humildad, la constancia. Cuando una niña o un niño sale del vestuario con la cabeza alta, aunque haya perdido, ha aprobado la asignatura más importante, la del respeto. Y cuando la persona que entrena le recuerda que el éxito se celebra con los pies en el suelo, le está enseñando una lección que ningún libro recoge, pero que la vida necesita en cada paso.

Porque educar, en la escuela o en el deporte, en el juego o en la vida, es, al fin y al cabo, enseñar a jugar limpio. Con las demás personas y con la misma mismidad, y eso, amigos y amigas, se puede y se debe entrenar desde pequeño. En valor de nuestros equipos y escuelas de base.