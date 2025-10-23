Antes, cuando comprar el periódico en papel no suponía convalidar el Camino de Santiago en un peregrinaje de multitienda en multitienda, porque apenas quedan quioscos, me daba por recortar los artículos y las viñetas que no quería olvidar. Por ahí andará Forges, por ejemplo, que no fallaba nunca, cuya creatividad léxica está a la altura de cualquier vanguardista. Manuel Vicent, que no defrauda, ni Muñoz Molina, Rosa Montero, Umbral, A. Gala, Llamazares, M. Alcántara, Millás… y otros tantos que recorté para guardar ya no sé dónde, con la vana esperanza de tenerlos a mano por si acaso. Y Andrés Rábago, El Roto, en un sitio de honor, por supuesto. Acaba de recibir la Medalla del Círculo de Bellas Artes, como dibujante, pero además es escritor, y lo demuestra en las pocas palabras que acompañan a la imagen o a la inversa. Con él nunca se sabe o se sabe todo, que a veces es lo mismo. Si la mirada del escritor le hace único, entonces sus ojos son el bisturí con el que corta la realidad para ofrecerla a los lectores. Una infinidad de faros a la deriva hacían peligrar la navegación, escribió hace cuatro años, como título de un dibujo de faros flotando. O también hace cuatro años, sobre un fondo de cráteres, hace decir a un niño: ya cayeron las bombas, ahora estamos esperando que caigan las ayudas. O el favorito de mis alumnos: los llaman exámenes, pero se trata de saber si agachamos bien la cabeza.

J.A. Marina nos recordó que un burro delante de internet seguía siendo un burro. Y hace mucho más, Cervantes nos habló de alcaldes rebuznadores y sus litigios a cuenta de quién rebuznaba mejor

Ese puñetazo en el estómago, ese pellizco de realidad, ese golpe que nos despierta…son las señas de identidad de El Roto. Como sus frecuentes críticas a los bulos informativos, a los propios medios, a las nuevas tecnologías que, en sus palabras, nos informan al segundo para que lo olvidemos al instante. O como en su viñeta del pasado domingo, una crítica a la IA convertida en rebuzno. Ya hace tiempo J.A. Marina nos recordó que un burro delante de internet seguía siendo un burro. Y hace mucho más, Cervantes nos habló de alcaldes rebuznadores y sus litigios a cuenta de quién rebuznaba mejor. Ahora es El Roto quien nos trae de vuelta nuestra propia imagen en el espejo. Somos burros rebuznando al compás de la desinformación. ¿En qué puedo ayudarte? me pregunta la IA cada vez que enciendo el ordenador. Pues en nada, para abrir los ojos ya tengo las viñetas de El Roto, o lo que es lo mismo, su forma de mirar, el mejor desinfectante para la confusión que nos crean al subirnos el volumen del miedo cada vez que empezamos a hacer preguntas.