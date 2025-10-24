Enmienda a la legislatura

El novelista inglés Aldous Huxley escribió que «una verdad sin interés puede ser eclipsada por una falsedad emocionante». Efectivamente, la realidad de nuestra región requiere que estemos atentos a los mensajes que se envían para no errar en la percepción de la realidad.

Esta semana el gobierno de la señora Guardiola ha conseguido un hecho insólito, ha puesto de acuerdo a todos los partidos de la oposición representados en la Asamblea de Extremadura. Todos los grupos parlamentarios presentarán enmiendas a la totalidad. Un hito histórico que representa el estado de minoría absoluta de un ejecutivo que actúa desde la soberbia institucional, sin talante dialogante ni talento en la búsqueda del consenso.

Uno de los problemas de la obstinación es la imposibilidad de convenir con solvencia. Así la mayoría de nuestra región, a través de sus legítimos representantes, da la espalda al PP que ha naufragado en la negociación presupuestaria. Las conversaciones iniciales no presagiaban alcanzar el éxito al tener como prólogo una reunión carente de documentación y preludiada con un chantaje electoral proponiendo una disyuntiva perversa entre elecciones o presupuestos.

El PSOE de Extremadura ha demostrado solvencia, coherencia y ha mantenido la mano tendida para trabajar por unas cuentas justas, prósperas y destinadas a resolver los problemas de la gente. Por ello denunciamos los regalos fiscales hacia los que más tienen, con el añadido de una rebaja impositiva de 45 millones de euros en beneficio de las empresas eléctricas. Tampoco podemos consentir la paulatina degradación de la sanidad, la educación o la dependencia. A ello se une la total ausencia de medidas que promuevan el acceso a la vivienda, la mejora de la gestión forestal o el fortalecimiento de la agricultura.

Lo que mal empieza, mal acaba. El rechazo mayoritario a las cuentas del PP representa el epílogo al camino reaccionario que comenzó apoyándose en aquellos que negaban la violencia de género, deshumanizaban a los inmigrantes o tiraban a la basura los derechos del colectivo LGTBI: La extrema derecha. Fruto de esta entente temporal cimentaron una región más desigual e injusta con las clases medias y trabajadoras, desarrollando acciones revanchistas como la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura.

Los socialistas de Extremadura contamos con un proyecto de región valiente y ambicioso. Una tierra con un modelo fiscal justo que reafirme su compromiso en el refuerzo de las políticas sociales. Un programa donde se desarrollen planes específicos para garantizar el acceso a la vivienda, la mejora de las infraestructuras, la generación de empleo, el desarrollo de políticas hacia los jóvenes, el compromiso con la cooperación internacional y el respeto por los derechos humanos.