Ellos seguirán bailando

Algo está pasando con las ancianas instituciones, con esos históricos edificios cuyo rol simbólico sostiene un imaginario social al completo. No son sólo vigas y columnas adornadas según una propuesta estética determinada, hijos de su tiempo y de una voluntad de control. Nos podríamos imaginar una casa presidencial en un barrio gentrificado de cualquier ciudad ibérica, luchando por no verse expulsado según la máxima «es el mercado, amigo», pero seguramente nos costaría. Al contrario, estos mastodónticos espacios, tan exclusivos, son erigidos como clave de bóveda de un entramado social que exige solidificar el poder de forma representacional. El orden social que se ha creado, que tanto es así como podría ser de otra forma, se sustenta aquí por el cultivo de símbolos imperecederos que irradian un aura de sacralidad, y que únicamente pueden venirse abajo si el imperio que diseñó los planos, o financia sus remodelaciones, entra en una grave crisis, de esas que décadas después se convierten en fechas que memorizar.

No es de extrañar que la profanación de tan queridos templos suponga un evento traumático para una gran parte de la sociedad, una brecha enorme de sus expectativas, por el inminente riesgo de derrumbe de aquello que consideraban casi un accidente geográfico. Cuando el temible hombre naranja –para qué pronunciar su nombre, ya aparece en todas partes- ordena derruir el ala este de la Casa Blanca para construir un Salón de Baile de 250 millones de dólares, la espiral de locura de la ciudadanía estadounidense no hace más que agravarse. El bastión de la democracia liberal -con todos sus defectos-, la ostentosa y mitificada casa del pueblo, cuya historia nunca se había visto revertida hasta ahora, está siendo atacada por un liderazgo autocrático en un caso paradigmático de violencia simbólica. Su finalidad, acoger las celebraciones y despilfarros aleatorios de una poderosa oligarquía, que ya gestiona monopolísticamente todos los mecanismos de control. Todo comunica.

Un imperio en crisis por superación forzada contrasta con otro imperio en crisis por superación forzosa. Y no existe mejor metáfora que algo ya sucedido, que hasta podría parecer guionizado. En el monumental Museo del Louvre, a plena luz del día e infestado de visitantes, cuatro ladrones roban varias joyas napoleónicas de un «valor incalculable» gracias a la ayuda de un montacargas, y todo en siete minutos. El golpe ha noqueado a la sociedad francesa, también sumida en su particular espiral de locura política, pero refleja algo más profundo. La decadencia del continente europeo, embriagado de una fantasía de grandiosidad moral y política que es obsoleta, se recrudece ante su incapacidad para asumir un urgente cambio de modelo. Su estatismo, en realidad, está lejos de ser una simple anécdota en nuestro universo simbólico, sino que tiene consecuencias tan graves como trascendentes. Concretamente, cientos de miles de edificios, de hogares, reducidos a escombros, y tantas decenas de miles de palestinos asesinados. En Estados Unidos, la élite celebra bailes. En Europa, nos hemos quedado mirando. Y hace ya tiempo que saltaron todas las alarmas.