Atusparia en Don Benito

Después de su brillante inicio con la presencia de Fernando Arrabal, con el que se llenó el aforo del salón de actos de la Casa de la Cultura de Don Benito (más de doscientas personas que asistieron a una performance tan sorprendente como divertida), el Aula Literaria Guadiana continúa su programa de este año con la segunda de los cuatro escritores invitados, la peruana Gabriela Wiener (Lima, 1975), novelista y periodista, columnista del diario Público y, actualmente, directora invitada del sello editorial Caballo de Troya, al que ha rebautizado como Yegua de Troya.

Wiener estará el miércoles 29, a las 20 h. en la Casa de la Cultura y, a la mañana siguiente, con los alumnos de varios institutos de la localidad.

En cultura se puede invertir de manera desproporcionada y efímera, tirando la casa por la ventana para salir un día en los medios, o mantener una labor más discreta pero continua, invitando a escritores que normalmente no vienen a lugares como Don Benito.

En un reportaje reciente de Le Monde Diplomatique, «Esto no es un boom», se comparaba la eclosión de novelistas hispanoamericanos en los años 60 y 70, todos hombres, con el actual predominio femenino entre la narrativa más destacada en castellano. Más allá de evidentes propósitos de marketing, es innegable la valía y originalidad de escritoras como la ecuatoriana Mónica Ojeda, la argentina Mariana Enríquez o la propia Wiener.

De esta había leído hace años su novela autobiográfica Huaco retrato (2021), que indaga en los orígenes de su apellido, que le vino dado su tatarabuelo, el austriaco Charles Wiener, arqueólogo que se dedicó al expolio del arte incaico y que sembró la semilla de la «bastardía» en unos genes indígenas.

La última novela de Wiener, Atusparia (2025), da un salto cualitativo por la potencia psicológica de sus personajes. Atusparia, apellido del líder de una revuelta indígena y campesina en el Perú de finales del XIX, es también el nombre de un ficticio colegio revolucionario subvencionado por la Unión Soviética en el Perú rural, y es el nombre que adopta la protagonista, que vivirá continuos desgarros, entre lo personal y lo político, con la caída del comunismo y la crisis económica, con el ejemplo y la traición de su profesora, Asunción Grass, en un fresco que empieza en lo histórico y termina en lo prospectivo, desde los años 80 a 2032.