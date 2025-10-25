La huída electoral de Guardiola

María Guardiola está en un callejón sin salida. Su soberbia y ambición desmedida le ha atado de pies y manos. La convocatoria electoral ha dejado de ser una probabilidad a una realidad palpable. En todos los mentideros políticos dan por segura la cita con las urnas, aunque el proyecto de presupuestos consiga salvar el trámite del próximo martes.

Volverán por tanto los mítines a nuestra región, los compromisos y las promesas electorales, que luego vemos que se quedan en nada. Y es que volveremos a votar, por empeño de la presidenta Guardiola, pero aquí, en Extremadura, ya sabemos de qué pie cojea.

Las credenciales con las que se va a presentar ante la ciudadanía no son nada buenas, la verdad. Todavía me sorprendo por cómo ha podido iniciar esta huída hacia el adelanto electoral con la que tiene montada. ¡Cómo se atreve! Ya les auguro yo que esta cita con las urnas le va a salir bastante rana a la señora Guardiola.

¿Y por qué les digo esto? Porque en los dos años y medio que lleva en este gobierno, lo único que nos ha dejado es un reguero de promesas incumplidas, falsas verdades y mucho marketing político. Eso que no falte.

A los hechos me remito. Comenzó su andadura como presidenta incumpliendo su compromiso electoral de no pactar con aquellos que negaban la violencia machista y tiraban a la basura la bandera LGTBI. Pero también ha incumplido su palabra, por ejemplo, con los docentes extremeños, a los que les prometió que iba a homologar su salario con el del resto de profesores del país. Lo llevaba incluso en su programa electoral (medida 340), y ahora, esa homologación se queda en migajas. A los últimos a los que ha engañado ha sido a los 138 bomberos forestales, a los que este verano, tras anunciar que les concedía la Medalla de Extremadura, les prometió que iba a contratarlos al 100 por cien. Ha incumplido su compromiso también con las ATE cuidadoras, con los agentes del medio natural, etcétera, etcétera.

La Administración está totalmente paralizada. No hay proyectos nuevos, ningún avance en lucha contra la despoblación, en reconversión de nuestro mercado laboral, en nuevas inversiones que ofrezcan futuro estable en Extremadura

¿Saben a aquellos a quienes no ha engañado? A los más ricos de esta región, con los que se comprometió a perdonarles los impuestos y es lo único que ha hecho en estos dos años y medio. El agujero a las arcas autonómicas que esto está suponiendo es considerable.

Además, en estos dos años y medio, ¿ustedes han notado el cambio que pregonaba? Yo sí, desde luego, pero a peor. La gestión sanitaria está hecha unos zorros con listas de espera que no paran de crecer, un incremento desmedido de las derivaciones a la privada o incluso una ordenación de las prioridades quirúrgicas que pueden estar costando vidas.

La educación, más de lo mismo. No solo tiene a los docentes en pie de huelga, sino que hace escasamente un mes y medio la comunidad educativa en tromba, especialmente de las zonas rurales, se le echó encima por la gestión de la crisis del transporte escolar, que dejó en tierra en el inicio de curso a más de 7.000 estudiantes.

La Administración está totalmente paralizada. No hay proyectos nuevos, ningún avance en lucha contra la despoblación, en reconversión de nuestro mercado laboral, en nuevas inversiones que ofrezcan futuro estable en Extremadura. No hay una apuesta por los agricultores de esta tierra ni, muchísimo menos, por las potencialidades de esta región. Solo hay fotos, risas y mucho postureo para las redes sociales.

Esta es la carta de presentación con la que Guardiola se enfrenta al adelanto electoral. Un adelanto, que como digo, le va a salir rana porque las urnas van a arrojar dos opciones: o pierde las elecciones o las gana pero para depender completamente de una extrema derecha mucho más fuerte y crecidita. Por eso, votar a Guardiola va a ser votar Vox.