Pedro Sánchez y Feijóo

Vivimos entre amenazas y algunas de ellas mortales. El otro día dos cazas españoles de la OTAN tuvieron que actuar ante una incursión aérea rusa en Lituania. No es ninguna broma porque todo el mundo sabe que a Putin no le interesa la paz, pero aunque se escuchen tan cerca los tambores de guerra, nadie quiere creer en una invasión en la Europa libre como antes nadie quiso creer que el autócrata iba a invadir Ucrania. Mientras tanto, el deterioro de nuestro viejo continente continúa, y los rusos se carcajean del robo del Louvre tan risible y porfían por conseguir la desunión de los demócratas explotando su falta de autoestima.

A todo esto, en España una ola de frivolidad se extiende. El presidente decide que lo importante ahora, con lo que está cayendo, es el cambio de hora, el machaque con la memoria democrática, el rollo de Franco y el catalán en Europa, que a ver si Alemania le salva en última instancia del cabreo de Puigdemont.La oposición cojea también de frivolidad rampante, que una no entiende, la verdad, que Feijóo, siempre tan repeinado, sucumba a la tiranía de la imagen - despeinada- y no se aplique en seriedad y eficacia mientras el PP se estanca y VOX medra.

Fuera de la política la sectaria y tomada por el gobierno televisión española aumenta su audiencia, la cadena rival más vista y con cierto prestigio acoge entre sus empleados el premio literario mejor dotado aunque desprestigiado de su misma empresa, y arrasa en audiencia y nostememos que en ventas las memorias de una veterana cortesana que pretende hacerse de oro exponiendo a vergüenza pública sus avatares amorosos, los celos de sus ilustres enamorados y toda esa pornografia sentimental y morbosa que tanto vende.

Un asquito todo, querido lector. Tanto queesperemos que no vuelva a tener razón Unamuno cuando escribió que España padecía una “enfermedad mental colectiva, una epidemia de locura, con un sustrato patológico».Porque también cuando una ve y escuchaa Iglesias animando al PSOE a reventar juntos a la derecha, le da mucho que pensar.