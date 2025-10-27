Larga vida a la central de Almaraz

Central Nuclear de Almaraz / EP

El 1 de noviembre finaliza el plazo para que Iberdrola, Endesa y Naturgy envíen al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación para ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y aplazar el cierre de sus dos reactores, previsto para 2027 y 2028. Las empresas, conscientes de la cercanía de esta fecha, ya abanderan sin ningún disimulo la conveniencia de una prórroga que hasta ahora defendían de forma más tímida. La prolongación de la vida útil de la central solo les salía a cuenta si iba asociada al mantenimiento de las rebajas fiscales que tiene su energía nuclear y que el Gobierno se niega a convertir en permanentes. La relajación de estas exigencias por parte de las compañías no es altruista y se ha producido porque ya han logrado un tratamiento fiscal más favorable por parte de la Junta de Extremadura y porque, además, quieren aprovechar el «momentum» favorable a la energía nuclear surgido en España después del gran apagón. Hasta Red Eléctrica, que no es sospechosa de complicidad con estas tres empresas, ha advertido del riesgo de que se produzcan nuevos incidentes.

El Gobierno, que sigue sin fiarse de las compañías, tendrá que atender la petición de la prórroga, dejar de jugar al escondite y sentarse a negociar hasta lograr un acuerdo beneficioso para todos. Ha de ser así porque el Ejecutivo sabe, igual que Iberdrola, Endesa y Naturgy, que es imposible cumplir el calendario de desconexión de Almaraz, acordado en 2009, cuando las circunstancias del sistema y del mercado eléctrico era muy distintas. También porque la transición energética y el despliegue de las fuentes renovables en una proporción óptima, siendo loable y crucial, no se logrará en un día. Hasta que llegue ese momento, cabe alargar la vida de una central nuclear que representa cerca del 7% del consumo eléctrico de España y que, como estableció la Comisión Europea, produce una energía que no es contaminante.

Su aportación es fundamental para un sistema eléctrico cuya robustez y seguridad está en entredicho después del gran apagón del pasado abril. Casi seis meses después, las causas reales todavía son un misterio.

*Gemma Martínez es directora adjunta de El Periódico de Catalunya